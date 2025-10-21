الأربعاء 22 أكتوبر 2025
دوري أبطال أوروبا، مانشستر سيتي يتقدم على فياريال 2-0 في الشوط الأول

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا، تقدم فريق مانشستر سيتي  على نظيره فياريال، بنتيجة 2-0، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما اليوم الثلاثاء على ملعب "لا سيراميكا"، في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

أهداف مباراة مانشستر سيتي أمام فياريال

افتتح إرلينج هالاند التسجيل لـ مانشستر سيتي في الدقيقة 17، فيما جاء الهدف الثاني عن طريق برناردو سيلفا في الدقيقة 40

تشكيل مانشستر سيتي أمام فياريال 

وشهد تشكيل مانشستر سيتي تواجد عمر مرموش جناح المنتخب الوطني على مقاعد البدلاء، وجاء كاملا كالتالي:

في حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

في خط الدفاع: ماتيوس نونيس- جون ستونز- روبن دياز- جوشكو جفارديول.

في خط الوسط: نيكو جونزاليس- ريكو لويس- برناردو سيلفا.

في خط الهجوم: سافينيو- جيريمي دوكو- إرلينج هالاند.

وتواجد على مقاعد البدلاء: عمر مرموش- جيمس ترافورد- تيجاني ريندرز- ناثان آكي- ريان شرقي- ماتيو كوفاسيتش- آيت الله نوري- فيل فودين- أوسكار بوب- أوريلي.

الصورة

مباراة مانشستر سيتي وفياريال

ويسعى مانشستر سيتي  بقيادة مدربه بيب جوارديولا للعودة لطريق الانتصارات بعد التعادل مع موناكو الفرنسي في الجولة الثانية من دوري الأبطال.

 

وفياريال خاض مباراتين في دوري أبطال أوروبا، وقد تعادل في واحدة وخسر في المباراة الأخرى، ويسعى لنتيجة إيجابية أمام فريق بيب جوارديولا.

 

مانشستر سيتي يحتل المركز الثامن في ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 4 نقاط، في حين أن فياريال يتواجد بالمركز السادس والعشرين بنقطة واحدة.

 

وحقق مانشستر سيتي الفوز في آخر مبارياته في الدوري الإنجليزي الممتاز على إيفرتون، بهدفين دون مقابل قبل مواجهة فياريال فيما تعادل فياريال أمام ريال بيتيس في الجولة الماضية ببطولة الدوري الإسباني، بهدفين لمثلهما.

 

 

الجريدة الرسمية