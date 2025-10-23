عودة ثلاثي الزمالك قبل مواجهة ديكيداها وإعلان القائمة الليلة

يستعد البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك لإعلان قائمة الفريق المشاركة في مواجهة ديكيداها الصومالي مساء اليوم، في إطار إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المنتظر أن تشهد القائمة عودة الثلاثي محمد شحاتة ودونجا وعدي الدباغ بعد تعافيهم من الإصابة ومشاركتهم في المران الجماعي خلال الساعات الماضية.

ويأمل الجهاز الفني في الاستفادة من جاهزية اللاعبين لدعم الفريق فنيًا، خاصة قبل مواجهة العودة المقرر إقامتها في السادسة مساء غد الجمعة على ستاد السلام، بعد الفوز في الذهاب بسداسية دون رد.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة ديكيداها الصومالي في إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر إقامتها في السادسة مساء غد الجمعة على ستاد السلام بالقاهرة.

ويسعى الزمالك لتأكيد تفوقه بعد الفوز الكبير في مباراة الذهاب بسداسية نظيفة على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مشواره نحو التأهل إلى دور الـ32 مكرر من البطولة.

القنوات الناقلة للقاء

تنقل قناة “أون تايم سبورتس” المباراة حصريًا عبر شاشتها المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات، حيث تمتلك حقوق بث مباريات الفرق المصرية في البطولات الأفريقية.

وسيبدأ الاستوديو التحليلي قبل انطلاق اللقاء بـ 30 دقيقة لتحليل التشكيل وخطة اللعب المتوقعة.

تطلعات الزمالك قبل المباراة

يدخل الفريق بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا اللقاء بهدف تحقيق فوز جديد ومواصلة النتائج الإيجابية، مع منح الفرصة لعدد من اللاعبين العائدين من الإصابة لاكتساب حساسية المباريات قبل بداية الموسم المحلي.

