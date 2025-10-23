الخميس 23 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

نوتنجهام فورست يتقدم على بورتو 1-0 في الشوط الأول

مورجان جيبس وايت
مورجان جيبس وايت

تقدم فريق نوتنجهام فورست على بورتو بنتيجة 1-0، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي.

جاء هدف نوتنجهام فورست عن طريق مورجان جيبس وايت في الدقيقة 17 من ركلة جزاء.

تشكيل نوتنجهام فورست ضد بورتو

في حراسة المرمى: سيلس

في خط الدفاع: ويليامز – موريلو – ميلينكوفيتش – زينتشينكو

في خط الوسط: هودسون أودوي – أندرسون – جيبس وايت – دوجلاس لويز – ندوي

خط الهجوم: جيسوس

تشكيل بورتو ضد نوتنجهام فورست

 

بورتو يقتنص فوزا قاتلا من النجم الأحمر بثنائية في الدوري الأوروبي

وكان فريق بورتو قد حقق الفوز علي نظيره النجم الأحمر بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب سوكرو ساراكوجلو في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الأوروبي.

وسجل هدفي بورتو كل من: ويليام جوميز في الدقيقة 8 من ركلة جزاء ورودريجو مورا في الدقيقة 89. 

وجاء هدف النجم الأحمر عن طريق فاسيليجي كوستوف في الدقيقة 32. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نوتنجهام فورست ضد بورتو بورتو ضد نوتنجهام فورست بورتو نوتنجهام فورست الدورى الأوروبي

مواد متعلقة

يانيك فيريرا يعلن قائمة الزمالك لمواجهة ديكيداها الصومالي في الكونفدرالية

أيمن منصور: مواجهة ديكيداها بروفة مهمة للزمالك قبل استئناف الدوري والسوبر المصري

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وديكيداها

أخبار الرياضة اليوم: عدم اكتمال النصاب القانوني لعمومية الزمالك، الأهلي يحرر محضر إثبات حالة بعد إلغاء مباراة فريق 2007 مع بيراميدز، أغرب الأهداف في تاريخ الكرة المصرية

دوري أبطال أوروبا، مانشستر سيتي يتقدم على فياريال 2-0 في الشوط الأول

برشلونة يكتسح أولمبياكوس بسداسية في دوري أبطال أوروبا

إنجاز مصري جديد، أدهم أيمن يحصد برونزية بطولة العالم للمصارعة في صربيا

موقف مرموش، جوارديولا يعلن تشكيل مانشستر سيتي أمام فياريال

الأكثر قراءة

الدوري الأوروبي، روما يتأخر أمام فيكتوريا بلزن 0/2 في الشوط الأول

نوتنجهام فورست يتقدم على بورتو 1-0 في الشوط الأول

تؤدي إلى انخفاض الرؤية، تحذير من الشبورة المائية غدا على هذه الطرق

كرتونة الأبيض تواصل الانخفاض، أسعار البيض اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025

محمد صلاح يظهر مع مسئول في اتحاد جدة بعد أزمته الأخيرة مع ليفربول

لحظة وصول يورتشيتش استديو يا مساء الأنوار حاملا كأس السوبر الأفريقي (فيديو)

تنظيم الاتصالات يكشف مفاجأة عن نسبة الهواتف المغلقة بسبب الضريبة

بينهم نجل شقيقها، إحالة أوراق 4 متهمين بقتل مسنة منية النصر للمفتي

خدمات

المزيد

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك مساء اليوم

آخر تطورات سعر الدولار مقابل الليرة السورية

ديوان عام الجيزة يعلن عن وظائف شاغرة في عدد من التخصصات

استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنوك الرئيسية

المزيد

انفوجراف

أعراض فيروس الميتانيمو وطرق العلاج (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الحمار في المنام وعلاقتها بكثرة الهموم والمشاكل

موعد الأيام البيض من شهر جمادى الأولى

الإفتاء توضح حكم التصديق بالأرصاد الجوية المتوقعة للطقس

المزيد
الجريدة الرسمية