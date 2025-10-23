الخميس 23 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

يانيك فيريرا يعلن قائمة الزمالك لمواجهة ديكيداها الصومالي في الكونفدرالية

فيريرا
فيريرا

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، عن القائمة التي ستخوض مباراة ديكيداها الصومالي، المقرر لها في السادسة مساء غدٍ الجمعة على ستاد السلام، في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتضم القائمة كلا من:

حراسة المرمى: محمد صبحي – محمد عواد – محمود الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر - بارون أوشينج – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل  – أحمد فتوح - محمود بنتايج.

خط الوسط: محمد السيد – سيف جعفر - عبد الله السعيد - ناصر ماهر – أحمد حمدي – عبد الحميد معالي - أحمد شريف – شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم: عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.

 

فيما أسفر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وديكيداها الصومالي، المقرر لها غدًا الجمعة، في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عن ارتداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي زيه الأساسي، والمكوَّن من القميص الأبيض والشورت الأبيض، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون الموف الكامل.

 

الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وديكيداها

 وفي المقابل، سيرتدي فريق ديكيداها الصومالي زيه الكامل باللون اللبني، بينما سيرتدي حارس مرمى الفريق زيه باللون الأخضر.

حضر الاجتماع من الزمالك كلٌّ من محمد حسن تيتو، المدير الإداري، وباسم زيادة، مسؤول العلاقات العامة، إلى جانب ممثلي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ومندوبي نادي ديكيداها.

ومنح نادي الزمالك 250 دعوة درجة أولى و15 دعوة للمقصورة الرئيسية لمسؤولي بطل الصومال خلال الاجتماع الفني للقاء.

جدير بالذكر أن فريق الزمالك فاز على ديكيداها بسداسية دون رد، في المباراة التي أُقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تُقام مباراة العودة في السادسة مساء غدٍ الجمعة على ستاد السلام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك نادي الزمالك فيريرا

مواد متعلقة

أيمن منصور: مواجهة ديكيداها بروفة مهمة للزمالك قبل استئناف الدوري والسوبر المصري

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وديكيداها

أخبار الرياضة اليوم: عدم اكتمال النصاب القانوني لعمومية الزمالك، الأهلي يحرر محضر إثبات حالة بعد إلغاء مباراة فريق 2007 مع بيراميدز، أغرب الأهداف في تاريخ الكرة المصرية

دوري أبطال أوروبا، مانشستر سيتي يتقدم على فياريال 2-0 في الشوط الأول

برشلونة يكتسح أولمبياكوس بسداسية في دوري أبطال أوروبا

إنجاز مصري جديد، أدهم أيمن يحصد برونزية بطولة العالم للمصارعة في صربيا

موقف مرموش، جوارديولا يعلن تشكيل مانشستر سيتي أمام فياريال

دوري أبطال أوروبا، برشلونة يتقدم على أولمبياكوس بثنائية لوبيز في الشوط الأول

الأكثر قراءة

بالأسماء، قرار جديد لرئيس الوزراء بالاستيلاء على أراض وعقارات لتنفيذ الطريق الدائرى بالإسكندرية

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

بينهم نجل شقيقها، إحالة أوراق 4 متهمين بقتل مسنة منية النصر للمفتي

تؤدي إلى انخفاض الرؤية، تحذير من الشبورة المائية غدا على هذه الطرق

أطباء الأسنان تكشف 4 أسباب لأزمة نقص البنج

موعد الأيام البيض من شهر جمادى الأولى

الفنان حاتم صلاح يحتفل بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني (صور)

كرتونة الأبيض تواصل الانخفاض، أسعار البيض اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025

خدمات

المزيد

ديوان عام الجيزة يعلن عن وظائف شاغرة في عدد من التخصصات

استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنوك الرئيسية

سعر الدولار أمام الليرة السورية في مصرف الدولة المركزي بمنتصف تعاملات اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في بنك الدولة المركزي

المزيد

انفوجراف

أعراض فيروس الميتانيمو وطرق العلاج (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعد الأيام البيض من شهر جمادى الأولى

الإفتاء توضح حكم التصديق بالأرصاد الجوية المتوقعة للطقس

هل يجوز اقتراض المال بفائدة من صديق؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية