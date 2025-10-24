الجمعة 24 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

رضا عبد العال: محمد علي بن رمضان "عبء" على الأهلي

محمد علي بن رمضان،
محمد علي بن رمضان، فيتو

أكد رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق، أن محمد علي بن رمضان لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خارج الخدمة في المباريات الماضية مع القلعة الحمراء.


وقال رضا عبد العال في تصريحات تليفزيونية: "محمد علي بن رمضان بعيد عن مستواه الفني مع فريق الأهلي ولم يقدم الأداء المنتظر منه منذ مباراة بورتو البرتغالي في بطولة كأس العالم للأندية والتي سجل خلالها هدفًا".

وأضاف: "من وجهة نظري أن بن رمضان أصبح عبء على فريق الأهلي في الفترة الأخيرة ويحتاج إلى استعادة مستواه الفني في أقرب وقت ممكن".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رضا عبدالعال محمد علي بن رمضان الأهلي فريق الاهلي بن رمضان

مواد متعلقة

شاهد هدفي محمد علي بن رمضان مع منتخب تونس أمام ساو تومي بتصفيات كأس العالم

الأهلي يكشف أسباب استبعاد محمد علي بن رمضان وأفشة من مواجهة الحرس

الأكثر قراءة

تؤدي إلى انخفاض الرؤية، تحذير من الشبورة المائية غدا على هذه الطرق

منافس الزمالك بالكونفدرالية، الوداد المغربي يعلن رسميًا ضم حكيم زياش

كرتونة الأبيض تواصل الانخفاض، أسعار البيض اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025

ليلة سقوط روما وإذلال ممثل إسرائيل، نتائج مباريات الجولة الثالثة من الدوري الأوروبي

ميتييلاند الدنماركي يتصدر ترتيب الدوري الأوروبي بالعلامة الكاملة

ريمونتادا خريفية على حر الصيف، بشرى عن حالة الطقس اليوم الجمعة

ارتفاع أسعار جميع أنواع اللحوم اليوم في الأسواق

بعد إعلان الكشف النهائي للمرشحين، آخر موعد للتنازل في انتخابات مجلس النواب

خدمات

المزيد

ارتفاع أسعار جميع أنواع اللحوم اليوم في الأسواق

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك مساء اليوم

آخر تطورات سعر الدولار مقابل الليرة السورية

ديوان عام الجيزة يعلن عن وظائف شاغرة في عدد من التخصصات

المزيد

انفوجراف

أعراض فيروس الميتانيمو وطرق العلاج (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 24 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 24 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الحمار في المنام وعلاقتها بكثرة الهموم والمشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية