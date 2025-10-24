رضا عبد العال: محمد علي بن رمضان "عبء" على الأهلي

أكد رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق، أن محمد علي بن رمضان لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خارج الخدمة في المباريات الماضية مع القلعة الحمراء.



وقال رضا عبد العال في تصريحات تليفزيونية: "محمد علي بن رمضان بعيد عن مستواه الفني مع فريق الأهلي ولم يقدم الأداء المنتظر منه منذ مباراة بورتو البرتغالي في بطولة كأس العالم للأندية والتي سجل خلالها هدفًا".

وأضاف: "من وجهة نظري أن بن رمضان أصبح عبء على فريق الأهلي في الفترة الأخيرة ويحتاج إلى استعادة مستواه الفني في أقرب وقت ممكن".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.