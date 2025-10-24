بركلتي جزاء، نوتنجهام فورست يفوز على بورتو في الدوري الأوروبي (صور)

فاز فريق نوتنجهام فورست على بورتو بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي.

جاء هدفي نوتنجهام فورست عن طريق ركلتي جزاء، سجلهما مورجان جيبس وايت في الدقيقة 17، وجيسوس في الدقيقة 77.

تشكيل نوتنجهام فورست ضد بورتو

في حراسة المرمى: سيلس

في خط الدفاع: ويليامز – موريلو – ميلينكوفيتش – زينتشينكو

في خط الوسط: هودسون أودوي – أندرسون – جيبس وايت – دوجلاس لويز – ندوي

خط الهجوم: جيسوس

تشكيل بورتو ضد نوتنجهام فورست

بورتو يقتنص فوزا قاتلا من النجم الأحمر بثنائية في الدوري الأوروبي

وكان فريق بورتو، قد فاز على نظيره النجم الأحمر بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب سوكرو ساراكوجلو في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الأوروبي.

وسجل هدفي بورتو كل من: ويليام جوميز في الدقيقة 8 من ركلة جزاء ورودريجو مورا في الدقيقة 89.

وجاء هدف النجم الأحمر عن طريق فاسيليجي كوستوف في الدقيقة 32.

