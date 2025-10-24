الجمعة 24 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بركلتي جزاء، نوتنجهام فورست يفوز على بورتو في الدوري الأوروبي (صور)

نوتنجهام فورست، فيتو
نوتنجهام فورست، فيتو

فاز فريق نوتنجهام فورست على بورتو بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي.

جاء هدفي نوتنجهام فورست عن طريق ركلتي جزاء، سجلهما مورجان جيبس وايت في الدقيقة 17، وجيسوس في الدقيقة 77.

تشكيل نوتنجهام فورست ضد بورتو

في حراسة المرمى: سيلس

في خط الدفاع: ويليامز – موريلو – ميلينكوفيتش – زينتشينكو

في خط الوسط: هودسون أودوي – أندرسون – جيبس وايت – دوجلاس لويز – ندوي

خط الهجوم: جيسوس

تشكيل بورتو ضد نوتنجهام فورست

رفض استئناف برشلونة الثاني بشأن فليك قبل الكلاسيكو أمام ريال مدريد

رسميا، شون دايتش مديرا فنيا لـ نوتنجهام فورست

بورتو يقتنص فوزا قاتلا من النجم الأحمر بثنائية في الدوري الأوروبي

وكان فريق بورتو، قد فاز على نظيره النجم الأحمر بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب سوكرو ساراكوجلو في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الأوروبي.

وسجل هدفي بورتو كل من: ويليام جوميز في الدقيقة 8 من ركلة جزاء ورودريجو مورا في الدقيقة 89. 

وجاء هدف النجم الأحمر عن طريق فاسيليجي كوستوف في الدقيقة 32. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نوتنجهام فورست نوتنجهام بورتو الدورى الأوروبي بطولة الدوري الأوروبي

مواد متعلقة

يانيك فيريرا يعلن قائمة الزمالك لمواجهة ديكيداها الصومالي في الكونفدرالية

أيمن منصور: مواجهة ديكيداها بروفة مهمة للزمالك قبل استئناف الدوري والسوبر المصري

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وديكيداها

أخبار الرياضة اليوم: عدم اكتمال النصاب القانوني لعمومية الزمالك، الأهلي يحرر محضر إثبات حالة بعد إلغاء مباراة فريق 2007 مع بيراميدز، أغرب الأهداف في تاريخ الكرة المصرية

دوري أبطال أوروبا، مانشستر سيتي يتقدم على فياريال 2-0 في الشوط الأول

برشلونة يكتسح أولمبياكوس بسداسية في دوري أبطال أوروبا

إنجاز مصري جديد، أدهم أيمن يحصد برونزية بطولة العالم للمصارعة في صربيا

موقف مرموش، جوارديولا يعلن تشكيل مانشستر سيتي أمام فياريال

الأكثر قراءة

تؤدي إلى انخفاض الرؤية، تحذير من الشبورة المائية غدا على هذه الطرق

كرتونة الأبيض تواصل الانخفاض، أسعار البيض اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025

بركلتي جزاء، نوتنجهام فورست يفوز على بورتو في الدوري الأوروبي (صور)

روما الإيطالي يسقط أمام فيكتوريا بلزن 2-1 في الدوري الأوروبي

هل تجاوز بيراميدز الأهلي والزمالك؟ يورتشيتش يفجر مفاجأة بتصريح مثير (فيديو)

الفنان حاتم صلاح يحتفل بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني (صور)

بينهم نجل شقيقها، إحالة أوراق 4 متهمين بقتل مسنة منية النصر للمفتي

جنايات المنصورة تحيل أوراق المتهم بقتل شهيد لقمة العيش للمفتي

خدمات

المزيد

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك مساء اليوم

آخر تطورات سعر الدولار مقابل الليرة السورية

ديوان عام الجيزة يعلن عن وظائف شاغرة في عدد من التخصصات

استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنوك الرئيسية

المزيد

انفوجراف

أعراض فيروس الميتانيمو وطرق العلاج (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 24 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الحمار في المنام وعلاقتها بكثرة الهموم والمشاكل

موعد الأيام البيض من شهر جمادى الأولى

المزيد
الجريدة الرسمية