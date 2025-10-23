الخميس 23 أكتوبر 2025
غزل المحلة يشكر وائل صلاح ويعيّن أحمد حسن مديرا فنيا لفريق الصيد

غزل المحلة
غزل المحلة

أعلن مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة المهندس وليد خليل عن تعيين أحمد حسن، عضو اللجنة الفنية بالنادي، مديرا فنيا لفريق صيد المحلة خلال المرحلة المقبلة، خلفا لـ وائل صلاح الذي تقدم باعتذار عن الاستمرار في مهامه.

ووجّه مجلس الإدارة خالص الشكر والتقدير للكابتن وائل صلاح على ما قدمه من جهد وإخلاص خلال فترة توليه القيادة الفنية للفريق، كما أعرب المجلس عن تقديره الكبير للكابتن أحمد حسن على قبوله مهمة القيادة الفنية للفريق، مؤكدا أن اختياره جاء لما يتمتع به من مكانة خاصة لدى جماهير غزل المحلة وخبرة فنية كبيرة تؤهله لتحقيق تطلعات النادي في المرحلة المقبلة.

وأكد مجلس الإدارة دعمه الكامل للجهاز الفني الجديد بقيادة أحمد حسن، متمنيا له التوفيق في مهمته القادمة وقيادة الفريق نحو نتائج إيجابية تعزز مكانة صيد المحلة في المنافسات المقبلة.

غزل المحلة يجدد عقد الثنائي الشاب معاذ عبد السلام ومحمود مجدي 

أعلن مجلس إدارة نادي غزل المحلة لكرة القدم، برئاسة المهندس وليد خليل، عن تجديد عقود الثنائي الشاب معاذ عبد السلام ومحمود مجدي لمدة خمس سنوات قادمة، في إطار سياسة النادي الداعمة للعناصر الشابة والمحافظة على أبناء النادي.

وأكدت لجنة التعاقدات أن القرار جاء نتيجة المستوى المتميز والالتزام الكبير الذي أظهره اللاعبان خلال المباريات السابقة، ما جعلهما من أبرز الوجوه الصاعدة في صفوف الفريق.

ويؤكد مجلس إدارة غزل المحلة أن تجديد التعاقد مع أبناء القطاع يأتي ضمن خطة النادي الرامية إلى الاعتماد على المواهب الشابة من أبناء النادي، وبناء فريق قوي يمتلك روح الانتماء والقدرة على المنافسة خلال المواسم المقبلة.

الجريدة الرسمية