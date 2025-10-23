الخطيب: الأهلي ملك لجماهيره وأعضائه وسنواصل العمل لاستكمال مسيرة الإنجازات

ألقى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي والمرشح على المنصب ذاته لفترة ثالثة، كلمة أمام أعضاء النادي خلال ندوته في فرع النادي بمدينة نصر، أكد خلالها استمرار العمل للحفاظ على تاريخ ومبادئ القلعة الحمراء، واستكمال المشروعات التطويرية التي بدأها المجلس الحالي خلال السنوات الماضية.

كلمة محمود الخطيب

وقال الخطيب: "منذ ثماني سنوات ونحن نعمل للحفاظ على تاريخ الأهلي ومبادئه، فلا يمكن أن يكون داخل النادي من لا يعرف قيمه أو تاريخه، فالأهلي بيت لأبنائه المخلصين الذين يعرفون قدره ويحافظون عليه".

وأوضح رئيس الأهلي أن المجلس بدأ بالفعل في تنفيذ خطة تطوير شاملة بفرع مدينة نصر، تشمل تغيير ملاعب كرة السلة والطائرة وتجديد أرضية ملاعب كرة القدم، مشيرا إلى أن هناك 11 مشروعا ضمن البرنامج الانتخابي سيتم استكمالها قريبًا بعد عرضها على مجلس الإدارة للدراسة والتنفيذ.

وأكد الخطيب أن الأهلي ملك لأعضائه وجماهيره، وأن هدف المجلس الأساسي هو خدمة الناس، قائلا: "نحن عائلة واحدة، ومن لا يملك القدرة على خدمة الناس لا يترشح، لأن العمل داخل الأهلي تطوعي في المقام الأول".

وتابع الخطيب: "النجاحات التي تحققت في السنوات الأخيرة جاءت بفضل إدارة محترفة ورؤية اقتصادية واضحة لتنمية الموارد المالية. كل مجالس الأهلي السابقة تركت بصمات مهمة، لكن من 2017 حتى 2025 شهد النادي طفرة حقيقية على جميع المستويات، وأخص بالذكر الراحل العامري فاروق الذي قدم جهودًا عظيمة طوال السنوات الماضية".

وأضاف رئيس الأهلي أن المجلس الحالي حرص على إعداد لائحة النظام الأساسي بعد حوار مجتمعي موسع، بمشاركة نخبة من القامات القانونية والخبراء، مما أسفر عن خروج "دستور الأهلي" الذي يمثل ضمانة حقيقية لحماية الكيان وزيادة استثماراته.

واختتم الخطيب كلمته مؤكدا أن الأهلي حقق طفرة غير مسبوقة على مستوى المنشآت والموارد المالية، قائلًا: "بدأنا العمل في فرع التجمع رغم التحديات المالية وسداد أكثر من 300 مليون جنيه، واليوم تجاوزت قيمة العضويات مليارًا ونصف المليار جنيه، وهو ما يعكس قوة الأهلي وقيمة أعضائه. سنواصل العمل بنفس الروح لاستكمال ما بدأناه من إنجازات".

