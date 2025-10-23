الخميس 23 أكتوبر 2025
الأهلي يستقبل طفلًا من مشجعيه قبل السفر لإجراء عملية زرع نخاع (صور)

الأهلي يستقبل طفلًا
الأهلي يستقبل طفلًا من مشجعيه قبل السفر

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الخميس حضور ضيف مميز، حيث استقبل الجهاز الفني واللاعبون الطفل أحمد، أحد مشجعي القلعة الحمراء، قبل سفره خلال  لإجراء عملية زرع نخاع.

واستقبل لاعبو الأهلي والجهاز الفني بقيادة ييس توروب، الطفل أحمد بشكل خاص، كما حرصوا على دعمه والتقاط الصور التذكارية معه.

وفاز النادي الأهلي، على نظيره الاتحاد السكندري، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما أمس على ملعب استاد القاهرة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة 

ويواجه النادي الأهلي نظيره إيجل نوار البوروندي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها في تمام الثامنة مساء السبت المقبل، الموافق 25 أكتوبر الجاري، على استاد القاهرة الدولي.

الجريدة الرسمية