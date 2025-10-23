الخميس 23 أكتوبر 2025
إشادة خاصة من توروب لثنائي الأهلي بعد التألق أمام الاتحاد

الأهلي
الأهلي

وجه ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، إشادة خاصة للثنائي أحمد سيد زيزو والمغربي أشرف بن شرقي، بعد الأداء المميز الذي قدماه خلال فوز الفريق على الاتحاد السكندري في الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الممتاز.

وساهم الثنائي في فوز النادي الأهلي، على نظيره الاتحاد السكندري، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما أمس على ملعب استاد القاهرة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة 

ويواجه النادي الأهلي نظيره إيجل نوار البوروندي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها في تمام الثامنة مساء السبت المقبل، الموافق 25 أكتوبر الجاري، على استاد القاهرة الدولي.

