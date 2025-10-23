الخميس 23 أكتوبر 2025
بلدية المحلة يستقر علي توجيه الشكر لـ أحمد عبد الرؤوف

أحمد عبد الرؤوف
أحمد عبد الرؤوف

دوري المحترفين، كشف مصدر داخل نادي بلدية المحلة، أن مجلس إدارة النادي استقر على توجيه الشكر لـ أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وذلك عقب الخسارة التي تلقاها الفريق اليوم أمام نظيره مسار في بطولة دوري المحترفين.

وأوضح المصدر لـ”فيتو” أن عبد الرؤوف كان قد أبدى في وقت سابق رغبته في الرحيل عن تدريب الفريق خلال الفترة الماضية، إلا أن إدارة النادي نجحت وقتها في إقناعه بالاستمرار على أمل تحسن النتائج.

وأضاف أن مصطفي الشامي رئيس النادي حدث تواصل بينه وبين عبد الرؤوف عقب المباراة مباشرة، ليستقر النادي بعدها على توجيه الشكر له، مع بدء التحرك الفوري للبحث عن البديل المناسب لقيادة الفريق.

نتائج مباريات اليوم في دوري المحترفين 

الإنتاج الحربي ضد الداخلية   - 2-3 

أبو قير للأسمدة ضد مالية كفر الزيات - 0-1

 بلدية المحلة ضد مسار  - 0-1

 بترول أسيوط ضد بروكسي  - 0-0

 طنطا ضد أسوان - 0-1

 السكة الحديد ضد القناة   - 0-1 

شروط ونظام دوري المحترفين 2025-2026

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، نظام وشروط مسابقة دوري القسم الثاني (أ) في موسم 2025 /2026 وشملت ما يلي:

تتكون مسابقة القسم الثاني (أ) من عدد (18) فريقًا في مجموعة واحدة، وتقام المباريات بنظام الدوري الكامل من دورين "ذهاب وإيابًا".

يصعد للقسم الأول عدد 3 أندية ويهبط إلى القسم الثاني  (ب) ناديان.

- المسموح بتواجدهم داخل الملعب في أي مباراة لكل فريق:

عدد (11) لاعبًا + عدد (9) لاعبين بدلاء.

عدد (10) أفراد من الجهاز الفني والطبي والإداري على دكة البدلاء.

- يحق لكل فريق إجراء عدد (5) تبديلات في كل مباراة، على أن تتاح لكل فريق ثلاث فرص لإجراء التبديلات الخمسة خلال المباراة ولا تحتسب أي تبديلات يتم إجراؤها بين شوطي اللقاء من ضمن الفرص الثلاثة المتاحة لكل فريق.

