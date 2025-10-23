مهاجم غزل المحلة ينهي المرحلة الثالثة من التأهيل ويقترب من العودة للتدريبات

أكد الدكتور أحمد سيد، دكتور إصابات الملاعب والتأهيل بالفريق الأول لنادي غزل المحلة، أن المهاجم النيجيري ويليامز صنداي أنهى بنجاح المرحلة الثالثة من برنامجه التأهيلي، وذلك بعد العملية الجراحية التي أجراها بالمنظار عقب إصابته بقطع في الغضروف الهلالي الخارجي للركبة خلال مبارة الإسماعيلي في الدوري.

وأوضح الدكتور أحمد سيد أن اللاعب خضع لبرنامج تأهيلي دقيق على ثلاث مراحل، شمل تدريبات تقوية عضلية وتمارين اتزان ولياقة متدرجة، مشيرًا إلى أن اللاعب بدأ بالفعل المرحلة الأخيرة من التأهيل البدني والعضلي استعدادًا للعودة إلى التدريبات الجماعية.

وأضاف أن الجهاز الطبي يتوقع عودة صنداي للمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية خلال أسبوعين، بعد التأكد من جاهزيته البدنية والطبية بشكل كامل، مؤكدًا أن اللاعب أظهر التزامًا كبيرًا طوال فترة التأهيل ورغبة قوية في العودة للملاعب في أسرع وقت.

غزل المحلة يجدد عقد الثنائي الشاب معاذ عبد السلام ومحمود مجدي

أعلن مجلس إدارة نادي غزل المحلة لكرة القدم، برئاسة المهندس وليد خليل، عن تجديد عقود الثنائي الشاب معاذ عبد السلام ومحمود مجدي لمدة خمس سنوات قادمة، في إطار سياسة النادي الداعمة للعناصر الشابة والمحافظة على أبناء النادي.

وأكدت لجنة التعاقدات أن القرار جاء نتيجة المستوى المتميز والالتزام الكبير الذي أظهره اللاعبان خلال المباريات السابقة، ما جعلهما من أبرز الوجوه الصاعدة في صفوف الفريق.

ويؤكد مجلس إدارة غزل المحلة أن تجديد التعاقد مع أبناء القطاع يأتي ضمن خطة النادي الرامية إلى الاعتماد على المواهب الشابة من أبناء النادي، وبناء فريق قوي يمتلك روح الانتماء والقدرة على المنافسة خلال المواسم المقبلة.

