توتنهام تسقط في فخ التعادل السلبي مع موناكو بدوري أبطال أوروبا (صور)

تعادل توتنهام الإنجليزي مع نظيره موناكو الفرنسي، سلبيا بدون أهداف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على ملعب لويس الثاني ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

وبتلك النتيجة يتراجع فريق توتنهام إلي المركز الخامس عشر في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 5 نقاط، بينما يتقدم فريق موناكو إلي المركز السابع والعشرين برصيد نقطتين.

تشكيل توتنهام أمام موناكو

حراسة المرمى: فيكاريو.

خط الدفاع: فان دي فين – دانسو – بيدرو بورو – جراي.

خط الوسط: بيرجفال – بينتانكور – بالينيا.

خط الهجوم: محمد قدوس – ريتشارليسون – أودبيرت.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: كينسكي، أوستين، تشافي سيمونز، جونسون، سبينس، سار، كولو مواني، سكارليت، ألوسيسي، بيفيلد، وويليامز بارنت.

تشكيل موناكو أمام توتنهام

حراسة المرمى: كون

خط الدفاع: كيرير - ساليسو - هنريكي

خط الوسط: دياتا - تيزيه - كوليبالي - واتارا

خط الهجوم: أكليوش - بالوجان - فاتي.

