الخميس 23 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

توتنهام تسقط في فخ التعادل السلبي مع موناكو بدوري أبطال أوروبا (صور)

موناكو وتوتنهام
موناكو وتوتنهام

تعادل توتنهام الإنجليزي مع نظيره موناكو الفرنسي، سلبيا بدون أهداف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على ملعب لويس الثاني ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

وبتلك النتيجة يتراجع فريق توتنهام إلي المركز الخامس عشر في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 5 نقاط، بينما يتقدم فريق موناكو إلي المركز السابع والعشرين برصيد نقطتين. 

تشكيل توتنهام أمام موناكو

حراسة المرمى: فيكاريو.

خط الدفاع: فان دي فين – دانسو – بيدرو بورو – جراي.

خط الوسط: بيرجفال – بينتانكور – بالينيا.

خط الهجوم: محمد قدوس – ريتشارليسون – أودبيرت.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: كينسكي، أوستين، تشافي سيمونز، جونسون، سبينس، سار، كولو مواني، سكارليت، ألوسيسي، بيفيلد، وويليامز بارنت.

تشكيل موناكو أمام توتنهام

حراسة المرمى: كون

خط الدفاع: كيرير - ساليسو - هنريكي

خط الوسط: دياتا - تيزيه - كوليبالي - واتارا

خط الهجوم: أكليوش - بالوجان - فاتي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

توتنهام الانجليزي توتنهام موناكو الفرنسي موناكو دوري ابطال اوروبا

مواد متعلقة

دوري أبطال أوروبا، شوط أول سلبي بين توتنهام وموناكو

دوري أبطال أوروبا، بايرن ميونخ يتقدم علي كلوب برج بثلاثية في الشوط الأول

غياب نجم الأهلي عن مباراة الفريق المقبلة في الدوري الممتاز

بعد تسجيله أمام الاتحاد، زيزو يتفوق على معلول وهدف يفصله عن أبو تريكة

أول تعليق من توروب بعد الفوز على الاتحاد في الدوري الممتاز

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز

بعد مساهمته في هدفين أمام الاتحاد، أرقام زيزو مع الأهلي بالدوري هذا الموسم

بذكريات 2022 مع الزمالك، بن شرقي يسجل من صناعة زيزو بقميص الأهلي

الأكثر قراءة

تراجع كبير في سعر الذهب بختام تعاملات اليوم الأربعاء، عيار 21 يسجل هذا الرقم

الأهلي يتصدر ترتيب الدوري بعد الجولة الـ 11 وموقف الزمالك

تشيلسي يكتسح أياكس بخماسية في دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد يقتنص فوزا صعبا من يوفنتوس 0/1 في دوري أبطال أوروبا

أول صور من خطوبة سارة ابنة إبراهيم حسن

حزمة تمويلية بـ 7,4 مليار يورو ودعم مصر في أزمة سد النهضة يتصدران نتائج القمة المصرية الأوروبية

زيزو يقترب من الصدارة، ترتيب هدافي الدوري المصري بعد الجولة الـ11

محمد صلاح يشارك في مباراة ليفربول وفرانكفورت بالدقيقة 74

خدمات

المزيد

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية اليوم الأربعاء

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية

استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني بختام تعاملات اليوم

آخر تطورات سعر الليرة السورية مقابل الدولار في مصرف سورية المركزي

المزيد

انفوجراف

الوجه الآخر لكرة القدم.. لاعب يتحول إلى عامل بناء بعد اللعب بجوار رونالدو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الشعور بالجوع في المنام وعلاقته بوجود أزمات ومصاعب

أفضل الأعمال في شهر جمادى الأولى وفضائله

دار الإفتاء توضح معنى قول النبي عليه السلام «إِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ»

المزيد
الجريدة الرسمية