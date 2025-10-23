الخميس 23 أكتوبر 2025
رياضة

الأهلي يبدأ استعداداته لمواجهة إيجل نوار في دوري أبطال إفريقيا (صور)

الأهلي
الأهلي

 بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة ييس توروب تدريباته الجماعية اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادا لمواجهة فريق إيجل نوار في إطار منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وشهد المران مشاركة اللاعبين الذين لم يشاركوا بشكل أساسي في مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة بالدوري، حيث خاضوا تدريبات فنية وبدنية.

بينما خضع اللاعبون الذين شاركوا في التشكيل الأساسي للمباراة لتدريبات استشفائية خفيفة داخل صالة الجيمانيزيوم، لتفادي الإجهاد والحفاظ على جاهزيتهم البدنية قبل اللقاء القاري المرتقب.

كما شهد مران الأهلي تواجد كريم فؤاد لاعب النادي الأهلي برنامجه التأهيلي، حيث أصبح قريب بعد اقتراب إتمام برنامجه والعودة للتواجد مع الفريق. 

وفاز النادي الأهلي، على نظيره الاتحاد السكندري، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما أمس على ملعب استاد القاهرة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة 

ويواجه النادي الأهلي نظيره إيجل نوار البوروندي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها في تمام الثامنة مساء السبت المقبل، الموافق 25 أكتوبر الجاري، على استاد القاهرة الدولي.

الأهلي النادي الأهلي ييس توروب توروب الاتحاد السكندري

الجريدة الرسمية