الخميس 23 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

نائب وزير الصحة يوجه بإنشاء عيادات تأمين صحي جديدة في مستشفى نخل المركزي

جولة د.محمد الطيب
جولة د.محمد الطيب نائب وزير الصحة، فيتو

 أجرى الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، جولة تفقدية بمستشفى نخل المركزي بشمال سيناء، لمتابعة سير العمل والتأكد من جاهزية المستشفى لتقديم خدمات طبية متكاملة على مدار الساعة. 

تقديم رعاية آمنة وعاجلة

وتأتي الزيارة ضمن توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، لرفع مستوى الاستعداد في المنشآت الصحية بالمحافظة وضمان تقديم رعاية آمنة وعاجلة. 

وتفقد نائب الوزير قسم الطوارئ، الأقسام الداخلية، الرعاية المركزة، الحضانات، وأقسام الأشعة والصيدلية، للتحقق من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، واطلع على معدلات التردد على العيادات الخارجية وبروتوكولات العلاج، موجها بضرورة المتابعة الدقيقة لحالات المرضى لضمان جودة الرعاية. 

ووجه الدكتور الطيب بإنشاء عيادات تابعة لمنظومة التأمين الصحي بالمستشفى لتقديم خدمات شاملة لأهالي نخل، وتشكيل لجنة لحصر الاحتياجات ومعالجة أي تحديات بسرعة، كما دعا إلى تنظيم قوافل توعوية للتعريف بالخدمات المتاحة، لتعزيز استفادة المواطنين من الإمكانيات الطبية.  

الصحة: مخزون استراتيجي كبير من الأدوية والمستلزمات الطبية في شمال سيناء

الصحة: خفض معدلات الإصابة بمرض الدرن إلى 9 حالات لكل 100 ألف نسمة

ورافق نائب الوزير خلال الجولة الدكتور عمرو عادل، مدير مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء  والدكتور أحمد رزق، نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتورة رشا الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، إلى جانب فريق المراجعة الداخلية والحوكمة، لضمان تنفيذ التوجيهات وتطوير الأداء الطبي. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الادوية والمستلزمات الادوية والمستلزمات الطبية الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء الطوارئ الصحة والسكان المراكز الطبية المتخصصة خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة وزير الصحة والسكان نائب وزير الصحة والسكان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة

مواد متعلقة

توقيع بروتوكول تعاون بين المؤسسة العلاجية وفاكسيرا لإنتاج المستحضرات الحيوية

الصحة: مخزون استراتيجي كبير من الأدوية والمستلزمات الطبية في شمال سيناء

الرعاية الصحية: القنطرة غرب المركزي نقلة نوعية للمنظومة الطبية بمنطقة غرب القناة

الصحة: خفض معدلات الإصابة بمرض الدرن إلى 9 حالات لكل 100 ألف نسمة

الصحة: إنقاذ طفل من عيب خلقي نادر بالكبد في مستشفى المبرة بطنطا

الرقابة الصحية: حصول 26 منشأة طبية على الاعتماد الكامل

نائب وزير الصحة يتابع توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بمستشفى الشيخ زويد

تحرك عاجل من الصحة بعد هروب سيدة مشردة من مستشفى قنا يشتبه بإصابتها بالإيدز

الأكثر قراءة

قبل أيام من افتتاحه، توفيق عكاشة يوجه رسالة مهمة للحكومة بشأن المتحف المصري الكبير

ملك بلجيكا يشيد بجهود السيسي للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

مصرع سيدة ونجلتها وإصابة زوجها في حريق ورشة إصلاح سيارات بالعجوزة

سعر الدولار أمام الليرة السورية في مصرف الدولة المركزي بمنتصف تعاملات اليوم

رئيس الوزراء يصدر 7 قرارات مهمة اليوم

سر العلاقة بين السيد البدوي وإبراهيم الدسوقي

أول رد فعل من منتخب مصر على أزمة محمد صلاح مع ليفربول

تثبيت اتفاق شرم الشيخ وإعادة إعمار غزة يتصدر اجتماع السيسي ورئيسة البرلمان الأوروبي (صور)

خدمات

المزيد

سعر الدولار أمام الليرة السورية في مصرف الدولة المركزي بمنتصف تعاملات اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في بنك الدولة المركزي

آخر تطورات سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنوك الرئيسية

سعر الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثانية عشر لبطولة الدوري المصري (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سر العلاقة بين السيد البدوي وإبراهيم الدسوقي

هل العمرة في شهر جمادى الأولى لها فضل خاص؟

تفسير حلم قراءة سورة يس في المنام وعلاقته بالاستقرار العاطفي والمادي

المزيد
الجريدة الرسمية