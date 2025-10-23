نائب وزير الصحة يوجه بإنشاء عيادات تأمين صحي جديدة في مستشفى نخل المركزي

أجرى الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، جولة تفقدية بمستشفى نخل المركزي بشمال سيناء، لمتابعة سير العمل والتأكد من جاهزية المستشفى لتقديم خدمات طبية متكاملة على مدار الساعة.

تقديم رعاية آمنة وعاجلة

وتأتي الزيارة ضمن توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، لرفع مستوى الاستعداد في المنشآت الصحية بالمحافظة وضمان تقديم رعاية آمنة وعاجلة.

وتفقد نائب الوزير قسم الطوارئ، الأقسام الداخلية، الرعاية المركزة، الحضانات، وأقسام الأشعة والصيدلية، للتحقق من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، واطلع على معدلات التردد على العيادات الخارجية وبروتوكولات العلاج، موجها بضرورة المتابعة الدقيقة لحالات المرضى لضمان جودة الرعاية.

ووجه الدكتور الطيب بإنشاء عيادات تابعة لمنظومة التأمين الصحي بالمستشفى لتقديم خدمات شاملة لأهالي نخل، وتشكيل لجنة لحصر الاحتياجات ومعالجة أي تحديات بسرعة، كما دعا إلى تنظيم قوافل توعوية للتعريف بالخدمات المتاحة، لتعزيز استفادة المواطنين من الإمكانيات الطبية.

ورافق نائب الوزير خلال الجولة الدكتور عمرو عادل، مدير مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء والدكتور أحمد رزق، نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتورة رشا الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، إلى جانب فريق المراجعة الداخلية والحوكمة، لضمان تنفيذ التوجيهات وتطوير الأداء الطبي.

