توقيع بروتوكول تعاون بين المؤسسة العلاجية وفاكسيرا لإنتاج المستحضرات الحيوية

شهد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، توقيع بروتوكول تعاون بين المؤسسة العلاجية والشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا)، لتعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة وتقديم خدمات علاجية ودوائية متميزة.

ووقع البروتوكول الدكتور محمد إبراهيم شقوير، رئيس المؤسسة العلاجية، والدكتور شريف الفيل، رئيس مجلس إدارة فاكسيرا، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكامل الجهود لخدمة المواطن.

تعزيز التعاون في مجالات الرعاية الصحية والبحث والتطوير

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن البروتوكول يهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات الرعاية الصحية، والبحث والتطوير، بما يدعم رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة والتغطية الصحية الشاملة.

وأشار إلى الدور الحيوي للمؤسسة العلاجية في إدارة المستشفيات بالقاهرة والإسكندرية، وفاكسيرا كذراع وطني لإنتاج اللقاحات والأمصال بمعايير عالمية.

وأكد عبد الغفار أن البروتوكول يسعى لتحسين جودة الخدمات العلاجية والدوائية من خلال الاستفادة من خبرات الطرفين، مع الالتزام بمعايير الجودة وسرية البيانات، كما يشمل تبادل الخبرات البحثية لتطوير المنتجات الدوائية، مما يعزز كفاءة المنظومة الصحية ويحقق استدامة الخدمات.

وأفاد المتحدث الرسمي بأن الوزارة تدعم المبادرات التي تعزز التكامل بين الإنتاج الدوائي والخدمات العلاجية، لتحسين صحة المواطن وجودة حياته.

وحضر التوقيع نخبة من قيادات الوزارة وفاكسيرا، من بينهم الدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير للطب العلاجي، والدكتور شريف وديع، مستشار الوزير لشؤون الطوارئ، واللواء أمير جودة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأمصال واللقاحات.

