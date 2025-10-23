الخميس 23 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

توقيع بروتوكول تعاون بين المؤسسة العلاجية وفاكسيرا لإنتاج المستحضرات الحيوية

د.خالد عبدالغفار
د.خالد عبدالغفار يشهد توقيع بروتوكول التعاون
ads

شهد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، توقيع بروتوكول تعاون بين المؤسسة العلاجية والشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا)، لتعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة وتقديم خدمات علاجية ودوائية متميزة. 

ووقع البروتوكول الدكتور محمد إبراهيم شقوير، رئيس المؤسسة العلاجية، والدكتور شريف الفيل، رئيس مجلس إدارة فاكسيرا، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكامل الجهود لخدمة المواطن.

تعزيز التعاون في مجالات الرعاية الصحية والبحث والتطوير

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن البروتوكول يهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات الرعاية الصحية، والبحث والتطوير، بما يدعم رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة والتغطية الصحية الشاملة. 

وأشار إلى الدور الحيوي للمؤسسة العلاجية في إدارة المستشفيات بالقاهرة والإسكندرية، وفاكسيرا كذراع وطني لإنتاج اللقاحات والأمصال بمعايير عالمية.

وأكد عبد الغفار أن البروتوكول يسعى لتحسين جودة الخدمات العلاجية والدوائية من خلال الاستفادة من خبرات الطرفين، مع الالتزام بمعايير الجودة وسرية البيانات، كما يشمل تبادل الخبرات البحثية لتطوير المنتجات الدوائية، مما يعزز كفاءة المنظومة الصحية ويحقق استدامة الخدمات.

الصحة: مخزون استراتيجي كبير من الأدوية والمستلزمات الطبية في شمال سيناء

الصحة: خفض معدلات الإصابة بمرض الدرن إلى 9 حالات لكل 100 ألف نسمة

وأفاد المتحدث الرسمي بأن الوزارة تدعم المبادرات التي تعزز التكامل بين الإنتاج الدوائي والخدمات العلاجية، لتحسين صحة المواطن وجودة حياته. 

وحضر التوقيع نخبة من قيادات الوزارة وفاكسيرا، من بينهم الدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير للطب العلاجي، والدكتور شريف وديع، مستشار الوزير لشؤون الطوارئ، واللواء أمير جودة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأمصال واللقاحات. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التغطية الصحية الشاملة الدكتور خالد عبدالغفار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الرئيس عبدالفتاح السيسي حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة

مواد متعلقة

الصحة: مخزون استراتيجي كبير من الأدوية والمستلزمات الطبية في شمال سيناء

الرعاية الصحية: القنطرة غرب المركزي نقلة نوعية للمنظومة الطبية بمنطقة غرب القناة

الصحة: خفض معدلات الإصابة بمرض الدرن إلى 9 حالات لكل 100 ألف نسمة

الصحة: إنقاذ طفل من عيب خلقي نادر بالكبد في مستشفى المبرة بطنطا

الرقابة الصحية: حصول 26 منشأة طبية على الاعتماد الكامل

نائب وزير الصحة يتابع توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بمستشفى الشيخ زويد

تحرك عاجل من الصحة بعد هروب سيدة مشردة من مستشفى قنا يشتبه بإصابتها بالإيدز

مع تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني بمعبد أبو سمبل، الرعاية الصحية ترفع درجة الاستعداد بأسوان

الأكثر قراءة

قبل أيام من افتتاحه، توفيق عكاشة يوجه رسالة مهمة للحكومة بشأن المتحف المصري الكبير

ملك بلجيكا يشيد بجهود السيسي للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

مصرع سيدة ونجلتها وإصابة زوجها في حريق ورشة إصلاح سيارات بالعجوزة

سعر الدولار أمام الليرة السورية في مصرف الدولة المركزي بمنتصف تعاملات اليوم

رئيس الوزراء يصدر 7 قرارات مهمة اليوم

أول رد فعل من منتخب مصر على أزمة محمد صلاح مع ليفربول

تثبيت اتفاق شرم الشيخ وإعادة إعمار غزة يتصدر اجتماع السيسي ورئيسة البرلمان الأوروبي (صور)

سر العلاقة بين السيد البدوي وإبراهيم الدسوقي

خدمات

المزيد

سعر الدولار أمام الليرة السورية في مصرف الدولة المركزي بمنتصف تعاملات اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في بنك الدولة المركزي

آخر تطورات سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنوك الرئيسية

سعر الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثانية عشر لبطولة الدوري المصري (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سر العلاقة بين السيد البدوي وإبراهيم الدسوقي

هل العمرة في شهر جمادى الأولى لها فضل خاص؟

تفسير حلم قراءة سورة يس في المنام وعلاقته بالاستقرار العاطفي والمادي

المزيد
الجريدة الرسمية