الصحة: إنقاذ طفل من عيب خلقي نادر بالكبد في مستشفى المبرة بطنطا

أعلنت وزارة الصحة عن تمكن الفريق الطبي بمستشفى المبرة بطنطا، بمحافظة الغربية، من إنقاذ طفل يعاني من عيب خلقي نادر للغاية يتمثل في وجود كيس حويصلي داخل القنوات المرارية بالكبد، وهو ما يؤدي عادةً إلى تمدد القنوات المرارية وارتفاع نسبة الصفراء بالجسم، وقد يتطور في الحالات المتقدمة إلى فشل كبدي كامل.

استئصال المرارة والقنوات المرارية

وقالت وزارة الصحة إنه قد خضع الطفل لفحوصات دقيقة ضمن استعدادات الفريق لإجراء جراحة معقدة تكللت بالنجاح، وشملت:

استئصال المرارة والقنوات المرارية المصابة.

إجراء وصلة معوية مع القنوات المرارية الكبدية لضمان تصريف الصفراء بشكل طبيعي.



وخرج الطفل من المستشفى بحالة صحية مستقرة، مع وضعه تحت المتابعة المستمرة لضمان سلامته واستقرار وظائف الكبد.

وأكدت وزارة الصحة أن هذا الإنجاز يعكس جاهزية الفرق الطبية المصرية وكفاءتها في التعامل مع الحالات الدقيقة والطارئة، موجهة الشكر لكل أفراد الفريق الطبي المشاركين في العملية.

