الرعاية الصحية: القنطرة غرب المركزي نقلة نوعية للمنظومة الطبية بمنطقة غرب القناة

كشفت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن الإمكانيات والتجهيزات الطبية المتطورة بمستشفى القنطرة غرب المركزي بمحافظة الإسماعيلية، والذي جرى تطويره بتكلفة استثمارية تقترب من 500 مليون جنيه، ليشكل نقلة نوعية لمنظومة الرعاية الصحية في منطقة غرب القناة.

صرح طبي متكامل يضاهي كبرى المستشفيات العالمية

وأوضحت الهيئة ان تجهيزات المستشفى الحديثة جعلته صرحًا طبيًا متكاملًا يضاهي كبرى المستشفيات العالمية، سواء على مستوى البنية التحتية أو الأقسام الطبية المتخصصة أو الخدمات التشخيصية والعلاجية. 

وأكدت أن المستشفى أصبح خلال فترة قصيرة إحدى الركائز الأساسية في تقديم الرعاية الصحية المتكاملة لسكان الإسماعيلية ومنطقة غرب القناة بالكامل.

وأشارت إلى الطفرة الكبيرة في الخدمات الطبية التي قدمها المستشفى منذ انضمامه إلى هيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل خلال بضعة أشهر، حيث تجاوز عدد الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة أكثر من 166 ألف خدمة متكاملة، بينها 48 ألف حالة طوارئ، 91 ألف فحص معملي، 6200 جلسة غسيل كلوي، و1300 عملية جراحية كبرى ومتقدمة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن مستشفى القنطرة غرب المركزي يمثل نموذجًا متميزًا لاستراتيجية الهيئة في إدارة وتشغيل المنشآت الصحية وتزويدها بأحدث التجهيزات الطبية وفقًا لأعلى المعايير العالمية، مشيرًا إلى أن المستشفى مجهز بأقسام متكاملة للطوارئ، الغسيل الكُلوي، العنايات المركزة، الحضانات، العمليات الكبرى، العيادات الخارجية، المعامل، والأشعة.

الطاقة الاستيعابية للمستشفى تصل إلى 96 سريرًا مجهزًا

وأضاف السبكي أن الطاقة الاستيعابية للمستشفى تصل إلى 96 سريرًا مجهزًا بالكامل، بجانب 4 غرف عمليات كبرى و16 وحدة للغسيل الكُلوي و10 حضانات للأطفال، فضلًا عن بنية تحتية طبية حديثة تدعم مختلف التخصصات الطبية، وهو ما يعكس حرص الهيئة على تقديم خدمات آمنة ومتقدمة تلبي احتياجات المواطنين.

الصحة: خفض معدلات الإصابة بمرض الدرن إلى 9 حالات لكل 100 ألف نسمة

الصحة: إنقاذ طفل من عيب خلقي نادر بالكبد في مستشفى المبرة بطنطا

وأكد  السبكي أن تطوير مستشفى القنطرة غرب المركزي يمثل التزامًا جديدًا من الهيئة تجاه المواطن المصري، حيث يجمع بين البنية التحتية الحديثة والتجهيزات الطبية المتقدمة، بما يحقق رضا المواطنين، ويعزز من مكانة هيئة الرعاية الصحية كذراع الدولة الرئيسي في ضبط وتنظيم تقديم خدمات طبية متكاملة تحقق رؤية مصر في بناء نظام صحي عالمي.

