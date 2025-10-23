أسباب تكرار التبول فى الليل عند الكبار

أسباب تكرار التبول فى الليل، التبول من العمليات التى يقوم بها الجسم لتنقية الدم وطرد السموم من الجسم ويكون على مدار اليوم.

وأسباب تكرار التبول فى الليل، عديدة ويحرص العديد من المرضى على معرفة السبب وعلاجه للتخلص من كثرة التبول المزعج لهم.

أسباب تكرار التبول فى الليل

ويقول الدكتور عماد سلامة أخصائي التغذية العلاجية، إن هناك أسبابا عديدة لتكرار التبول فى الليل، منها:-

أسباب تكرار التبول فى الليل

الإصابة بمرض السكر من النوع الثاني.

الإصابة بمقاومة الانسولين.

تناول نشويات وسكريات كثيرة والجسم يحاول إخراجها فى البول ليلا.

شرب المياه بكثرة قبل النوم.

شرب قهوة أو مشروبات تحتوى على الكافيين كثيرا خاصة قبل النوم، والكافيين مدر للبول.

تناول أدوية مدرة البول.

الإصابة بالتهاب الكلى المزمن فى بداية الالتهاب يزداد تكرار التبول.

انخفاض النشاط البدني نائبا من كمية الأكسجين بالجسم مما يزيد من تكرار التبول ليلا.

وللتغلب على هذه المشكلة يجب المواظبة على علاج السكرى ومقاومة الأنسولين فى حالة الإصابة بهم، مع تقليل شرب الماء قبل النوم، ومحاولة الإمتناع عن شرب المنبهات ومشروبات الكافيين التى تدرس البول، وزيادة حركة الجسم على مدار اليوم، والاهتمام بعلاج أمراض الكلى، حفاظا على الصحة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.