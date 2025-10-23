الخميس 23 أكتوبر 2025
صحة ومرأة

أسباب تكرار التبول فى الليل عند الكبار

التبول
التبول

أسباب تكرار التبول فى الليل، التبول من العمليات التى يقوم بها الجسم لتنقية الدم وطرد السموم من الجسم ويكون على مدار اليوم.

وأسباب تكرار التبول فى الليل، عديدة ويحرص العديد من المرضى على معرفة السبب وعلاجه للتخلص من كثرة التبول المزعج لهم.

أسباب تكرار التبول فى الليل 

ويقول الدكتور عماد سلامة أخصائي التغذية العلاجية، إن هناك أسبابا عديدة لتكرار التبول فى الليل، منها:-

أسباب تكرار التبول فى الليل 
أسباب تكرار التبول فى الليل 
  • الإصابة بمرض السكر من النوع الثاني.
  • الإصابة بمقاومة الانسولين.
  • تناول نشويات وسكريات كثيرة والجسم يحاول إخراجها فى البول ليلا.
  • شرب المياه بكثرة قبل النوم.
  • شرب قهوة أو مشروبات تحتوى على الكافيين كثيرا خاصة قبل النوم، والكافيين مدر للبول.
  • تناول أدوية مدرة البول.
  • الإصابة بالتهاب الكلى المزمن فى بداية الالتهاب يزداد تكرار التبول.
  • انخفاض النشاط البدني نائبا من كمية الأكسجين بالجسم مما يزيد من تكرار التبول ليلا.

وللتغلب على هذه المشكلة يجب المواظبة على علاج السكرى ومقاومة الأنسولين فى حالة الإصابة بهم، مع تقليل شرب الماء قبل النوم، ومحاولة الإمتناع عن شرب المنبهات ومشروبات الكافيين التى تدرس البول، وزيادة حركة الجسم على مدار اليوم، والاهتمام بعلاج أمراض الكلى، حفاظا على الصحة العامة.

 

أسباب زيادة عدد مرات التبول على مدار اليوم

التبول اللاإرادي عند البالغين، الأسباب وطرق التعامل معه

التبول تكرار التبول أسباب تكرار التبول فى الليل صحة الصحة الدكتور عماد سلامة

