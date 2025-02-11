تصيب 60% من النساء، أعراض وطرق الوقاية من التهاب المسالك البولية

تحدث التهابات المسالك البولية عندما تتغلب الميكروبات على دفاعات الجسم في الجهاز البولي، ويمكن أن تسبب عدم الراحة ومشاكل التبول، ولكن العديد من العلاجات قد تحلها، وتسبب البكتيريا بشكل شائع التهابات المسالك البولية.

تتكون المسالك البولية من المسالك البولية العلوية والسفلية، وتشكل الكلى والحالبين المسالك البولية العلوية، ويشكل مجرى البول والمثانة المسالك البولية السفلية.

تختلف أسماء التهابات المسالك البولية حسب مكان حدوثها، على سبيل المثال:

تسمى عدوى المثانة بـ التهاب المثانة.

تعرف عدوى مجرى البول بـ التهاب الإحليل.

تسمى عدوى الكلى بـ التهاب الحويضة والكلية.

ما هي عدوى المسالك البولية؟

التهاب المسالك البولية هو عدوى بكتيرية تصيب المسالك البولية ويمكن أن تؤثر على:

المثانة

الكلى

الإحليل

يتم تصنيف التهاب المسالك البولية على أنه "بسيط" أو "معقد"، عادةً ما تؤثر التهابات المسالك البولية البسيطة على المثانة فقط، وتصف التهابات المسالك البولية المعقدة الالتهابات المقاومة التي تتطلب أدوية أقوى، أو تلك التي تؤثر على الكلى، وفقًا لموقع “Medical news today” الطبي.

وتشمل المجموعات الأكثر عرضة لالتهابات المسالك البولية المعقدة ما يلي:

الذكور

الحوامل

الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة

كبار السن

أولئك الذين يستخدمون القسطرة

أولئك الذين يتلقون العلاج الإشعاعي

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تزيد الانسدادات والمشاكل في وظائف الكلى من خطر إصابة الشخص بالتهاب المسالك البولية المعقد.

يكتب المعهد الأمريكي للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى (NIDDK) أن التهابات المثانة - التهابات المسالك البولية البسيطة - هي النوع الأكثر شيوعًا.

بشكل عام، تكون الإناث أكثر عرضة للإصابة بعدوى المسالك البولية من الذكور، حيث تصاب 40 - 60% من الإناث بالعدوى مرة واحدة على الأقل في حياتهن و10% من الإناث تصاب بعدوى المسالك البولية مرة واحدة في السنة، والإناث أكثر عرضة للإصابة من الذكور لأن مجرى البول لديهن أقصر، مما يسهل على البكتيريا دخول المثانة.

أعراض التهاب المسالك البولية

عند البالغين

تؤثر التهابات المسالك البولية السفلية على المثانة أو مجرى البول ويمكن أن تسبب:

حاجة متكررة للتبول

ألم أو انزعاج أو حرقان عند التبول

رغبة مفاجئة في التبول

بول غائم وقوي الرائحة وقد يحتوي على دم

إحساس بأن المثانة ليست فارغة تمامًا

الشعور بالإعياء والتعب والألم

تؤثر التهابات المسالك البولية العلوية على الكلى والحالبين. بالإضافة إلى الأعراض المذكورة أعلاه، فإنها قد تسبب:

حمى تصل إلى 38 درجة مئوية أو أعلى

ارتباك

انفعال

أرق

ألم في الظهر والجانبين

قشعريرة ورعشة

غثيان وقيء

عند الذكور

يشترك الذكور والإناث في نفس الأعراض، ​​ومع ذلك، وتشير الأبحاث إلى أن الذكور لديهم فرصة أكبر لتجربة أعراض تؤثر على المسالك البولية السفلية.

عند الأطفال

تتضمن الأعراض الإضافية عند الأطفال ما يلي:

ارتفاع درجة الحرارة

ظهور أعراض عامة غير جيدة — على سبيل المثال، قد يبدو الأطفال سريعي الانفعال ولا يتغذون جيدًا

القيء

تبليل الفراش أو أنفسهم

عند كبار السن أو أولئك الذين لديهم قسطرة

تتضمن الأعراض الإضافية لالتهابات المسالك البولية عند كبار السن أو أولئك الذين لديهم قسطرة بولية ما يلي:

تبليل أنفسهم

رعشة جديدة

انفعال

ارتباك

أسباب الإصابة لالتهاب المسالك البولية

تعيش بكتيريا مختلفة على الجلد أو حول المستقيم والمهبل، وعندما تدخل البكتيريا مجرى البول، يمكن أن تنتقل إلى المثانة.

ويطرد الجسم البكتيريا عادةً قبل أن تصل إلى مثانة الشخص، ومع ذلك، في بعض الحالات، يكون الجسم غير قادر على القيام بذلك، مما يؤدي إلى التهاب المسالك البولية.

ويمكن للأشخاص من أي عمر وجنس أن يصابوا بالتهابات المسالك البولية، ومع ذلك، فإن بعض الأشخاص أكثر عرضة للخطر من غيرهم.

يمكن للعوامل التالية أن تزيد من احتمالية الإصابة بالتهابات المسالك البولية:

العلاقة الزوجية

صعوبة إفراغ المثانة بالكامل

الإصابة بحالة تسبب انسدادًا في المسالك البولية، مثل حصوات الكلى

الإصابة بمرض السكري

استخدام القسطرة مؤخرًا

الإصابة بالتهاب المسالك البولية سابقًا

الإصابة بالارتجاع المثاني الحالبي، وهي حالة تتسبب في تدفق البول للخلف من المثانة وإلى الكلى

عدم النظافة

عند الإناث

يشير المعهد الامريكي للسكري وأمراض الكلى إلى أن الإناث أكثر عرضة للإصابة بالتهابات المسالك البولية من الذكور، وذلك لأن مجرى البول لدى الإناث أقصر، مما يعني أن البكتيريا تقطع مسافة أقل للوصول إلى المثانة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن مجرى البول أقرب إلى المستقيم، حيث توجد البكتيريا المسببة لالتهاب المسالك البولية.

قد يؤدي المرور بانقطاع الطمث واستخدام وسائل منع الحمل، مثل الحواجز أو مبيد النطاف، إلى زيادة فرصة الإصابة بالتهاب المسالك البولية.

هل الحمل عامل خطر للإصابة بالتهاب المسالك البولية؟

وفقًا للكلية الأمريكية لأطباء التوليد وأمراض النساء، الأشخاص غير الحوامل أكثر عرضة للإصابة بالتهابات المسالك البولية من غيرهم.

يمكن أن تتسبب التغيرات التي تطرأ على الجسم أثناء الحمل في حدوث تغيرات في المسالك البولية.

في الذكور

يشترك الذكور في نفس عوامل الخطر للإصابة بالتهابات المسالك البولية، ومع ذلك، فإن تضخم البروستاتا هو عامل خطر خاص بالذكور.

يمكن أن يؤدي تضخم البروستاتا إلى حجب أو إعاقة تدفق البول المعتاد.

مضاعفات التهاب المسالك البولية

في بعض الحالات، يمكن أن تؤدي التهابات المسالك البولية السفلية إلى التهاب الحويضة والكلية، وهو التهاب مفاجئ وشديد يصيب الكلى.

تتضمن الأعراض:

الحمى

ألم الخاصرة

القيء

الغثيان

حرقة التبول

زيادة وتيرة التبول والحاجة الملحة للتبول

التعب

الارتعاش

القشعريرة

التغيرات العقلية

إذا اشتبه الشخص في إصابته بعدوى في الكلى، فيجب عليه طلب العناية الطبية في أقرب وقت ممكن.

يمكن أن تسبب التهابات الكلى المتكررة أو طويلة الأمد تلفًا دائمًا، ويمكن أن تشكل بعض التهابات الكلى المفاجئة تهديدًا للحياة، وخاصة إذا دخلت البكتيريا إلى مجرى الدم في حالة تُعرف باسم تعفن الدم.

كما يمكن أن تزيد من خطر ولادة الحوامل لأطفال قبل الأوان أو بوزن منخفض عند الولادة.

الوقاية من التهاب المسالك البولية

هناك العديد من التدابير التي يمكن للفرد اتخاذها لتقليل خطر الإصابة بالتهاب المسالك البولية، بما في ذلك:

شرب 6 - 8 أكواب من الماء يوميًا

إفراغ المثانة بالكامل عند التبول

التبول بعد العلاقة الزوجية

ارتداء ملابس فضفاضة وملابس داخلية قطنية

الحفاظ على نظافة المنطقة التناسلية

تجنب استخدام المنتجات المعطرة على الأعضاء التناسلية

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