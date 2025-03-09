أسباب التبول المتكرر أثناء الحمل وكيفية التعامل معه

تواجه المرأة خلال فترة الحمل سلسلة من التحولات الجسدية، ويُعد التبول المتكرر أحد أبرز هذه التغيرات، ويوجد للتبول المتكرر العديد من الأسباب التي تجعل المثانة تفرغ محتواها أكثر من ما هو معتاد في الطبيعي.

أسباب التبول المتكرر أثناء الحمل

يعد الضغط المتزايد على الرحم هو أول وأهم الأسباب، فمع نمو الجنين، يتسع الرحم تدريجيًا، مما يضغط على المثانة بشكل مباشر، وهذا الضغط يقلل من قدرة المثانة على استيعاب كميات كبيرة من البول، مما يستدعي التبول بشكل متكرر، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

الإضافة إلى ذلك، يلعب هرمون البروجسترون دورًا في إرخاء عضلات الحوض، مما قد يؤدي إلى تسرب البول عند القيام ببعض الأنشطة مثل السعال أو العطس أو الضحك.

كما تشعد الكلي بعض التغيرات في وظائفها، حيث تشهد خلال فترة الحمل زيادة ملحوظة في معدل الترشيح الكبيبي (GFR)، وهو مؤشر على كفاءة الكلى في تصفية الدم، وهذه الزيادة في كفاءة الكلى تؤدي إلى إنتاج كميات أكبر من البول، مما يستدعي التبول بشكل متكرر، وزيادة نسبة الدم في جسم الحامل مما يعني زيادة عمل الكلى لتصفية الدم مما يزيد نسبة البول.

توقيت ظهور التبول المتكرر وأهميته

قد يظهر التبول المتكرر في المراحل المبكرة من الحمل، ولكنه يزداد بشكل ملحوظ في الثلثين الثاني والثالث.

في الثلث الأول من الحمل، قد يكون التبول المتكرر مصحوبًا بأعراض أخرى مثل الحرقان أو الألم، مما قد يشير إلى التهاب المسالك البولية.

يجب الانتباه جيدًا لأي تغييرات تطرأ على طبيعة البول، مثل اللون أو الرائحة، حيث قد تكون مؤشرًا على وجود مشكلة صحية.

التبول المتكرر كعلامة مبكرة للحمل

قد يكون التبول المتكرر أحد العلامات المبكرة للحمل، ولكنه ليس العلامة الوحيدة.

ويجب الانتباه إلى العلامات الأخرى مثل الغثيان، والتعب، وتغيرات الثدي، للتأكد من وجود حمل.

التعامل الصحي مع التبول المتكرر

تنظيم شرب السوائل

يُنصح بشرب كميات كافية من الماء خلال النهار، وتقليل شرب السوائل قبل النوم لتجنب الاستيقاظ المتكرر للتبول ليلًا.

ممارسة تمارين قاع الحوض

تساعد تمارين كيجل على تقوية عضلات الحوض، مما يقلل من تسرب البول.

الحفاظ على النظافة الشخصية

يُنصح باتباع عادات النظافة الشخصية السليمة، مثل المسح من الأمام إلى الخلف بعد استخدام المرحاض، لتجنب التهابات المسالك البولية.

مراقبة لون البول

يجب مراقبة لون البول بشكل دوري، فاللون الداكن قد يشير إلى الجفاف، بينما اللون الفاتح يدل على الترطيب الجيد.

متى يجب استشارة الطبيب؟

في حال ظهور أعراض مثل الألم عند التبول، أو وجود دم في البول، أو تغير لون أو رائحة البول.

في حال الشعور بألم في منطقة الظهر أو الخاصرة.

عند الشك في وجود أي أعراض غير طبيعية.

من المهم تجنب المشروبات المدرة للبول مثل القهوة والشاي، وارتداء ملابس داخلية قطنية مريحة، وعدم حبس البول لفترات طويلة.

يُعد التبول المتكرر جزءًا طبيعيًا من فترة الحمل، ولكن يجب على المرأة الحامل أن تكون على دراية بالأعراض التي تستدعي استشارة الطبيب.

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