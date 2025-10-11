حقائق وخرافات عن صحة المثانة.. متى تحتاج لزيارة الطبيب؟

تنتشر العديد من المفاهيم الخاطئة حول مشاكل التبول وسيطرة المثانة، ما قد يؤخر البعض عن طلب العلاج اللازم، لذلك من المهم معرفة أن حالات المثانة الطبية يمكن علاجها وتحسين أعراضها بشكل كبير.

خرافات تتعلق بصحة المثانة

توجد العديد من الخرافات التي تسبب القلق للعديد من الأشخاص حول صحة المثانة، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي، ونتعرف عليها فيما يلي:

صغر حجم المثانة هو سبب التسرب المتكرر

يظن البعض أن مثانتهم صغيرة الحجم، وهذا هو سبب التسرب المتكرر، لكن السعة "الطبيعية" للمثانة تتراوح في الأصحاء بين كوب وكوبين، ونادرا ما تكون هي السبب الحقيقي للمشكلة. المسببات الحقيقية قد تكون ضعف العضلات، الآثار الجانبية للأدوية، العدوى، أو تلف الأعصاب. تتوفر علاجات فعالة لهذه الحالات.

الحاجة لثمانية أكواب ماء يوميا ضرورية للجميع

تختلف احتياجات الأفراد للسوائل بناء على الحجم ومستوى النشاط. النصيحة الأفضل للأصحاء هي الشرب عند الشعور بالعطش للحفاظ على ترطيب الجسم، ما يمنع تركيز البول ويقلل من خطر الإصابة بحصوات الكلى.

تقليل الشرب هو الحل الأفضل لمشاكل المثانة

على الرغم من أن تقليل تناول السوائل قد يساعد قليلا، إلا أن المثانة السليمة يجب أن تكون قادرة على التعامل مع كمية طبيعية من السوائل. ينصح الأطباء بالتركيز أكثر على نوعية المشروبات، حيث يعد الكافيين منبها للمثانة، لذا يفضل تقليل فنجان القهوة الصباحي أو المشروبات الغازية المحتوية على الكافيين.

مشاكل المثانة جزء لا مفر منه من التقدم في العمر

التسرب البولي أو سلس البول هو مشكلة طبية وليست حتمية للشيخوخة. يجب على أي شخص يعاني من مشاكل في المثانة التحدث إلى طبيبه، حيث يمكن للعلاج أن يساعد بشكل كبير في تحسين الأعراض ونوعية الحياة اليومية.

حقائق يجب معرفتها عن المثانة

1. الاستيقاظ مرتين أو أكثر ليلًا للتبول يستدعي الفحص

قد يكون الذهاب إلى الحمام مرة واحدة ليلا مقبولا، لكن تكرار ذلك مرتين أو أكثر، وهي حالة تعرف باسم التبول الليلي (Nocturia)، يستلزم زيارة الطبيب.

لتحديد السبب القابل للعلاج، قد يطلب الطبيب مذكرة يومية للتبول والسوائل، وقائمة بالأدوية والأمراض المعروفة. تشمل الأسباب المحتملة الشرب الكثير قبل النوم، تضخم البروستاتا، بعض الأدوية، فرط نشاط المثانة، أو حالات طبية كامنة مثل ارتفاع ضغط الدم، والتهاب المفاصل، والقلق والاكتئاب، ومرض السكري.

2. مشاكل المثانة تصيب الجميع

يمكن أن تؤثر مشاكل المثانة على الرجال والنساء في مراحل مختلفة من الحياة.

وتنتشر أكثر في مجموعات معينة، مثل النساء النشطات جنسيا أو اللاتي أنجبن أو وصلن سن اليأس، وكبار السن، والرجال الذين لديهم تاريخ من مشاكل البروستاتا، والأشخاص الذين يعانون من إصابات الحبل الشوكي.

3. المشكلة ليست دائمًا البروستاتا

الحاجة المتكررة للتبول قد تكون ناجمة عن تضخم البروستاتا، لكنها قد تكون أيضا بسبب فرط نشاط المثانة (OAB).

تتشابه الأعراض، لكن الأسباب والعلاجات تختلف: تضخم البروستاتا يضغط على الإحليل، بينما فرط نشاط المثانة هو مشكلة في التحكم العضلي.

4. تمارين كيجل مفيدة للرجال أيضا

لا تقتصر تمارين كيجل على النساء، بل يوصي بها الأطباء للرجال أيضًا، إذ تعمل على تقوية عضلات قاع الحوض التي تتحكم في تدفق البول.

تمارس هذه التمارين بشد العضلات لـ 3-5 ثوان ثم إرخائها، مع الحفاظ على استرخاء البطن والأرداف والساقين، وتكرر بمعدل ثلاث مجموعات من 10 مرات يوميا.

خيارات العلاج لأمراض المثانة

1. أهمية نظام التدريب والمواعيد المنتظمة

تدريب المثانة هو خطوة أولى لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من فرط نشاط المثانة. يعتمد على تحديد جدول لمواعيد دخول الحمام ومحاولة مقاومة الرغبة الأولى في التبول بين تلك المواعيد.

يمكن تدريجيا محاولة حبس البول لفترات أطول. عند دمج هذا التدريب مع تمارين كيجل، يمكن تقليل نوبات فرط نشاط المثانة إلى النصف.

2. نمط الحياة الصحي مفتاح التحكم

يعد نمط الحياة الصحي أداة وقائية وعلاجية. ممارسة التمارين الرياضية بانتظام وتمارين كيجل يمكن أن تحد من سلس البول الإجهادي (التسرب الناجم عن السعال أو الضحك أو العطس).

كذلك، يساعد فقدان الوزن الزائد على تخفيف الضغط على المثانة. ينصح أيضا بتقييد المشروبات إلى 6 - 8 أونصات وتجنبها قبل النوم بـ 2 - 4 ساعات، وتجنب الكافيين، الكحول، والمحليات الصناعية التي تزيد الرغبة في التبول، إضافة إلى الإقلاع عن التدخين.

3. خيارات العلاج الطبي

الأدوية: متوفرة لعلاج دوافع التبول المرتبطة بفرط نشاط المثانة، حيث يعمل بعضها على التحكم في انقباضاتها والبعض الآخر على إبقائها مسترخية.

علاجات إضافية للنساء: يمكن إدخال جهاز الفرزجة (Pessary) المهبلي للتحكم في التسرب، أو حقن مواد مثل الكولاجين لتكثيف الأنسجة حول عنق المثانة، أو إجراء جراحة الشد أو التعليق لرفع الإحليل وعنق المثانة.

علاجات إضافية للرجال: يمكن للأدوية أن تريح أو تقلص البروستاتا المتضخمة. قد تشمل الجراحة وضع مصرة صناعية أو شريحة ذكورية (Male Sling) لدعم الإحليل، أو إجراء استئصال البروستاتا عبر الإحليل (TURP) لإزالة النسيج الزائد.

تحفيز الأعصاب: علاج غير مؤلم يُستخدم لسلس البول الإلحاحي لوقف إشارات امتلاء المثانة.

