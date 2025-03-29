منها تورم اليدين وتغير لون البول، أعراض وطرق علاج التهاب الكلى

التهاب الكلي، يؤثر في وظائف الكلى، مما يؤدي إلى تغيرات في البول وعادات التبول، وتورم في اليدين والقدمين وأماكن أخرى.

الكلى عضوان على شكل حبة الفاصولياء، يُصفيان الدم المتدفق في الجسم لإزالة الماء الزائد والفضلات منه.

هناك أنواع عديدة من التهاب الكلي، ولكل منها أسبابها المختلفة. فبينما تحدث بعض الأنواع فجأة، يتطور بعضها الآخر كجزء من حالة مزمنة تتطلب علاجًا مستمرًّا، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي.

أنواع التهاب الكلى

هناك أنواع عديدة مختلفة من التهاب الكلي، بما في ذلك:

التهاب الكلى الحاد: يمكن أن يتطور هذا النوع من التهاب الكلية فجأة بعد عدوى شديدة، مثل التهاب الحلق العقدي، أو التهاب الكبد، أو فيروس نقص المناعة البشرية.

يمكن أن تؤدي الذئبة واضطرابات نادرة، مثل التهاب الأوعية الدموية والتهاب الحبيبات المصحوب بالتهاب الأوعية الدموية (GPA)، إلى التهاب حاد في الكلى. سيحتاج الشخص المصاب بهذه الحالات إلى عناية طبية فورية خلال نوبة المرض للحد من تلف الكلى.

التهاب الكلي الذئبي: الذئبة مرض مناعي ذاتي، أي أن الجهاز المناعي يهاجم الأنسجة السليمة في الجسم عن طريق الخطأ.

يُصاب أكثر من نصف الأشخاص الذين شُخِّصوا بالذئبة بالتهاب الكلية الذئبي في نهاية المطاف. يحدث هذا عندما يهاجم الجهاز المناعي الكلى.

تشمل أعراض التهاب الكلى الذئبي ما يلي:

رغوة البول

ارتفاع ضغط الدم

تورم الساقين والكاحلين والقدمين

قد يلاحظ الأشخاص أيضًا أعراضًا في أجزاء أخرى من الجسم. قد تشمل هذه الأعراض مشاكل في المفاصل والحمى والطفح الجلدي.

تختلف شدة الذئبة من مريض لآخر. على الرغم من أن المرض يهدأ أحيانًا، إلا أن الحالة قد تصبح خطيرة. من الضروري لأي شخص يعاني من أعراض التهاب الكلية الذئبي أن يلتمس العناية الطبية الفورية للحد من تلف الكلى.

متلازمة ألبورت، أو التهاب الكلية الوراثي: قد يؤدي هذا المرض إلى فشل كلوي، بالإضافة إلى مشاكل في الرؤية والسمع. تنتقل متلازمة ألبورت وراثيًا، وعادةً ما تكون أكثر شدة لدى الرجال.

التهاب الكلى المزمن: يتطور هذا النوع من التهاب الكلية ببطء، ويُسبب أعراضًا قليلة في مراحله المبكرة. وكما هو الحال مع التهاب كبيبات الكلى الحاد، يمكن أن تُسبب هذه الحالة تلفًا كلويًا شديدًا وفشلًا كلويًا. قد يكون وراثيًا أو يتطور بعد مرض مفاجئ.

اعتلال الكلية بالجلوبيولين المناعي (IgA): يُعد هذا النوع من التهاب الكلية أكثر شيوعًا. ويتطور عندما تتراكم رواسب الأجسام المضادة للجلوبيولين المناعي (IgA) في الكلى مُسببةً التهابًا.

يُنتج الجهاز المناعي أجسامًا مضادة لمُكافحة المواد والكائنات الضارة التي تدخل الجسم. يُعاني الأشخاص المُصابون باعتلال الأعصاب بالجلوبيولين المناعي (IgA) من خلل في الأجسام المضادة للجلوبيولين المناعي (IgA).

نادرًا ما يُشخص الأطباء اعتلال الكلية بالجلوبيولين المناعي (IgA) لدى الشباب، نظرًا لسهولة إغفال الأعراض المبكرة. يُمكن علاج هذه الحالة بأدوية ضغط الدم.

التهاب الكلية الخلالي: يتطور هذا النوع من التهاب الكلية بسرعة كبيرة، ويحدث عادةً بسبب عدوى أو دواء معين. يصيب هذا النوع جزءًا من الكلية يُسمى النسيج الخلالي، وهو مساحة مملوءة بالسوائل.

إذا أوقف الطبيب الدواء المُسبب للمشكلة بسرعة، يُمكن الشفاء التام في غضون بضعة أسابيع. ومع ذلك، قد يتراكم الضرر أحيانًا لدرجة الفشل الكلوي.

أسباب التهاب الكلى

هناك العديد من الأسباب المختلفة لالتهاب الكلى. في بعض الحالات، قد لا يكون السبب واضحًا.

غالبًا ما يبدو أن التهاب الكلى وأمراض الكلى تنتقل في العائلات، مما يُشير إلى وجود عامل وراثي محتمل. بعض أنواع العدوى، مثل فيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد الوبائي ب أو ج، يُمكن أن تُسبب التهاب الكلية أيضًا.

في بعض الحالات، قد يحدث تلف الكلى نتيجة تناول أدوية، مثل المضادات الحيوية. يُمكن أن يؤدي هذا التلف إلى التهاب الكلية. كما يُمكن أن يُسبب الإفراط في تناول مسكنات الألم، أو مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs)، أو مُدرات البول هذه الحالة.

عوامل الخطر للإصابة بالتهاب الكلى

أهم عوامل الخطر لأمراض الكلى هي:

تاريخ عائلي لأمراض الكلى

ارتفاع ضغط الدم

داء السكري

السمنة

أمراض القلب

العمر 60 عامًا أو أكثر

أعراض التهاب الكلى

نادرًا ما تكون أعراض التهاب الكلية حادة في مراحلها المبكرة. قد تشير العلامات التالية إلى إصابة الشخص بهذه الحالة:

تغيرات في عادات التبول

تورم في أي مكان في الجسم، وخاصة اليدين والقدمين والكاحلين والوجه

تغيرات في لون البول

بول رغوي

دم في البول

متى يجب زيارة الطبيب؟

يبدو البول المحتوي على دم بنيًا أو ورديًا. يجب على أي شخص يعاني من هذه العلامة زيارة الطبيب في أسرع وقت ممكن.

من الأفضل أيضًا طلب الرعاية الطبية لأي أعراض أخرى تتعلق بالبول. يمكن أن يمنع العلاج المبكر تلف الكلى الدائم والمضاعفات الأكثر خطورة لالتهاب الكلية.

علاج التهاب الكلى

قد يختلف علاج التهاب الكلية باختلاف السبب والنوع.

يختفي التهاب الكلية الحاد أحيانًا دون علاج. ومع ذلك، يتطلب عادةً أدوية وإجراءات خاصة لإزالة السوائل الزائدة والبروتينات الضارة.

يشمل علاج التهاب الكلية المزمن عادةً فحوصات دورية للكلى ومراقبة ضغط الدم. قد يصف الأطباء حبوب الماء للتحكم في ضغط الدم وتقليل أي تورم.

الأدوية التي تمنع المناعة قد يكون منع الجهاز المناعي من مهاجمة الكلى مفيدًا في بعض الحالات.

قد يُحيل الأطباء أيضًا الشخص المصاب بالتهاب الكلى إلى أخصائي تغذية، ليقدم له النصح بشأن ما يجب تناوله لحماية الكلى. عادةً ما يكون النظام الغذائي المناسب منخفضًا في البروتين والملح والبوتاسيوم.

الوقاية من التهاب الكلى

على الرغم من أنه ليس من الممكن دائمًا الوقاية من التهاب الكلية، إلا أن بعض ممارسات نمط الحياة يمكن أن تقلل من خطر الإصابة به لدى الكثيرين. تشمل هذه الممارسات:

الحفاظ على وزن صحي

الإقلاع عن التدخين

الحفاظ على ضغط الدم وسكر الدم ضمن الحدود الصحية

ممارسة الرياضة بانتظام

كما أن اتباع نظام غذائي مغذي ومتوازن يمكن أن يساعد أيضًا في حماية صحة الكلى.

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