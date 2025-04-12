الأحد 13 أبريل 2025
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صحة ومرأة

علاجات منزلية تخفف من أعراض التهاب البروستاتا

التهاب البروستاتا،
التهاب البروستاتا، فيتو

يعاني العديد من الرجال من التهاب البروستاتا، وهي حالة يمكن أن تسبب ألمًا وعدم راحة ومشاكل في التبول.

وبينما يعتمد العلاج الأساسي على استشارة الطبيب والحصول على الأدوية الموصوفة، إلا أن هناك بعض الإجراءات المنزلية التي يمكن أن تساعد في تخفيف الأعراض وتحسين نوعية حياة المرضى، وفقًا لموقع “WebMd” الطبي.

طرق علاج التهاب البروستاتا بالمنزل

وأكد أطباء متخصصون في أمراض المسالك البولية على أهمية اتباع بعض النصائح والإجراءات في المنزل بجانب العلاج الطبي لالتهاب البروستاتا. وتشمل هذه الإجراءات:

حمامات المقعدة الدافئة: الجلوس في حوض مملوء بالماء الدافئ لعدة مرات في اليوم يساعد على إرخاء عضلات الحوض وتخفيف الألم والانزعاج.

كمادات دافئة: وضع كمادات دافئة على منطقة الحوض أو أسفل الظهر يمكن أن يوفر شعورًا بالراحة ويقلل من التشنجات العضلية.

شرب كميات كافية من الماء: يساعد شرب الماء بكميات وفيرة على زيادة التبول وطرد البكتيريا من المثانة، مما قد يكون مفيدًا في حالات التهاب البروستاتا البكتيري.

تجنب المهيجات: ينصح بتجنب أو تقليل تناول الكافيين والكحول والأطعمة الحارة أو الحمضية التي يمكن أن تهيج المثانة وتزيد من الأعراض.

ممارسة تمارين كيجل: هذه التمارين تقوي عضلات قاع الحوض ويمكن أن تساعد في تحسين السيطرة على المثانة وتقليل الألم.

الجلوس بشكل مريح: استخدام وسائد مريحة عند الجلوس يمكن أن يقلل الضغط على منطقة البروستاتا.

علاجات تكميلية لتخفيف اعراض التهاب البروستاتا

تشير بعض الأبحاث إلى أن بعض العلاجات التكميلية قد تكون مفيدة في تخفيف أعراض التهاب البروستاتا المزمن، مثل:

الوخز بالإبر: يعتقد البعض أنه يساعد في تخفيف الألم.

الارتجاع البيولوجي: تقنية تساعد المرضى على التحكم في وظائف الجسم مثل استرخاء العضلات.

بعض المستخلصات العشبية: مثل مستخلص لقاح الزوان، الذي تشير بعض الدراسات إلى أنه قد يساعد في تخفيف الألم. ومع ذلك، لا يزال هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لإثبات فعاليتها.

وبرغم اهمية العلاجات المنزلية والتكميلية إلا انها لا تغني عن استشارة الطبيب المختص والحصول على التشخيص والعلاج المناسبين، خاصة إذا كانت الأعراض شديدة أو مستمرة.

فالعلاج الطبي قد يشمل المضادات الحيوية في حالات الالتهاب البكتيري وأدوية أخرى لتخفيف الأعراض.

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