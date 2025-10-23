انتقادات إنجليزية لاذعة لمحمد صلاح

انتقد اللاعب الإنجليزي السابق تروي ديني والمذيع أدريان دورهام، في برنامج talkSPORT، النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، وأكدا أن ميوله الأنانية قد تجبره على الجلوس على دكة البدلاء فترة طويلة.

وفي حديثه المباشر مع برنامج talkSPORT، حثّ قائد واتفورد السابق تروي ديني، صلاح على التحلي بمزيدٍ من اللعب الجماعي، قائلًا: "لقد حاول اختراق ساقيه، عليه أن يُعدّل سلوكه. أنا آسف يا محمد صلاح، عليك أن تُعدّل سلوكك".

وأضاف: "هذه هي عقليته في تسجيل الأهداف، ولا يُمكنك سلبها منه؛ لأنه من الواضح أنه أمر رائع، لكن مُجرد تعديلٍ بسيط في السلوك يُحفّز زميلك في الفريق على الانطلاق".

وتابع: "كل ما عليه فعله هو تمرير الكرة لزملائه، تماما كما فعل فيرتز مع جاكبو؛ فضّل تمرير الكرة وصنع هدفا، وفيرتز ينطلق".

تروي ديني،فيتو

تعليقات أدريان دورهام

بعد المباراة، علّق المذيع الأسطوري أدريان دورهام على صلاح، مُعلنًا أنه يُمكنه البقاء خارج التشكيلة الأساسية لفريق سلوت ما لم يُقلّل من أنانيته.

وقال: "تلك الفرصة الأخيرة عندما حاول محمد صلاح التسجيل – فلوريان فيرتز كان غاضبا للغاية في منتصف الملعب. أنت (ديني) قلت أثناء التعليق: عليه أن يمرّر الكرة، هذا ما سيُبقي محمد صلاح على مقاعد البدلاء".

وانتهت مباراة آينتراخت فرانكفورت الألماني أمام ضيفه ليفربول الإنجليزي بنتيجة 5-1 لليفر، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء على ملعب دويتشه بنك بارك، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري لمنافسات دوري أبطال أوروبا.

