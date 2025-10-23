الخميس 23 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

انتقادات إنجليزية لاذعة لمحمد صلاح

محمد صلاح،فيتو
محمد صلاح،فيتو

انتقد اللاعب الإنجليزي السابق تروي ديني والمذيع أدريان دورهام، في برنامج talkSPORT، النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، وأكدا أن ميوله الأنانية قد تجبره على الجلوس على دكة البدلاء فترة طويلة.

وفي حديثه المباشر مع برنامج talkSPORT، حثّ قائد واتفورد السابق تروي ديني، صلاح على التحلي بمزيدٍ من اللعب الجماعي، قائلًا: "لقد حاول اختراق ساقيه، عليه أن يُعدّل سلوكه. أنا آسف يا محمد صلاح، عليك أن تُعدّل سلوكك".

وأضاف: "هذه هي عقليته في تسجيل الأهداف، ولا يُمكنك سلبها منه؛ لأنه من الواضح أنه أمر رائع، لكن مُجرد تعديلٍ بسيط في السلوك يُحفّز زميلك في الفريق على الانطلاق".

وتابع: "كل ما عليه فعله هو تمرير الكرة لزملائه، تماما كما فعل فيرتز مع جاكبو؛ فضّل تمرير الكرة وصنع هدفا، وفيرتز ينطلق".

تروي ديني،فيتو
تروي ديني،فيتو

تعليقات أدريان دورهام

بعد المباراة، علّق المذيع الأسطوري أدريان دورهام على صلاح، مُعلنًا أنه يُمكنه البقاء خارج التشكيلة الأساسية لفريق سلوت ما لم يُقلّل من أنانيته.

وقال: "تلك الفرصة الأخيرة عندما حاول محمد صلاح التسجيل – فلوريان فيرتز كان غاضبا للغاية في منتصف الملعب. أنت (ديني) قلت أثناء التعليق: عليه أن يمرّر الكرة، هذا ما سيُبقي محمد صلاح على مقاعد البدلاء".

وانتهت مباراة آينتراخت فرانكفورت الألماني أمام ضيفه ليفربول الإنجليزي بنتيجة 5-1 لليفر، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء على ملعب دويتشه بنك بارك، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري لمنافسات دوري أبطال أوروبا.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محمد صلاح المصري محمد صلاح النجم المصري محمد صلاح فريق ليفربول الانجليزي فريق ليفربول فلوريان فيرتز محمد صلاح على مقاعد البدلاء ليفربول الانجليزي ينتراخت فرانكفورت

مواد متعلقة

تعرف على موعد مباراة الأهلي المقبلة

تصرف مثير للجدل من محمد صلاح.. هل تقترب نهايته مع ليفربول؟

محرز يقود تشكيل أهلي جدة المتوقع أمام النجمة بالدوري السعودي

فينيسيوس يقترب من تحطيم رقم قياسي لرونالدو

موعد مباراة أهلي جدة والنجمة بالدوري السعودي

الأهلي يخصص ميزانية كبيرة للتعاقد مع مهاجم أجنبي في يناير

تطورات جديدة في ملف مصابي الأهلي قبل المواجهات المرتقبة

اتحاد الكرة يراهن على الخبرة المحلية في تدريب المنتخب الأولمبي

الأكثر قراءة

لحظة أغلقت فيها الأبواب، هنا سقط الطفلان "إياد وعمر" من أعلى برج بشارع الأغنياء بدمنهور (صور)

رئيس الوزراء يصدر 7 قرارات مهمة اليوم

تثبيت اتفاق شرم الشيخ وإعادة إعمار غزة يتصدر اجتماع السيسي ورئيسة البرلمان الأوروبي (صور)

تقرير إنجليزي يكشف موقف ليفربول من رحيل صلاح

جديد أسعار الذهب صباح اليوم الخميس في مصر

مصر والاتحاد الأوروبي يؤكدان دعمهما للسلام والاستقرار وانسحاب المرتزقة من ليبيا

مواعيد مباريات الجولة الـ 12 من الدوري المصري الممتاز

رئيسة البرلمان الأوروبي: لولا جهود السيسي ما توصلنا إلى اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في بنك الدولة المركزي

آخر تطورات سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنوك الرئيسية

سعر الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الخميس

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنوك اليوم الخميس 23-10-2025

المزيد

انفوجراف

الوجه الآخر لكرة القدم.. لاعب يتحول إلى عامل بناء بعد اللعب بجوار رونالدو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم قراءة سورة يس في المنام وعلاقته بالاستقرار العاطفي والمادي

أفضل أدعية الصباح التي تجلب البركة في الدنيا وشروط قبول الدعاء

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 23 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية