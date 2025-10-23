الخميس 23 أكتوبر 2025
موعد مباراة أهلي جدة والنجمة بالدوري السعودي

الدوري السعودي، يحل فريق أهلي جدة ضيفًا على نظيره النجمة،، اليوم الخميس  على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية (بريدة) ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي 2025-2026.

موعد مباراة النجمة والأهلي في دوري روشن السعودي


 

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة بتوقيت الإمارات.


القنوات الناقلة لمباراة النجمة والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026


وتمتلك شبكة قنوات "ثمانية" حقوق بث مباريات الدوري السعودي، وستقوم بنقل مباراة النجمة والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026.

 

يدخل أهلي جدة  المباراة وهو في المركز الثامن برصيد 9 نقاط، محافظًا على سجله خاليًا من الهزائم حتى الآن (فوزان وثلاثة تعادلات).

على الجانب الآخر، يمر النجمة، صاحب المركز الثامن عشر والأخير، بظروف صعبة للغاية، حيث لم يحصد أي نقطة بعد 5 هزائم متتالية، ويأمل في تحقيق مفاجأة أمام الأهلي لكسر سلسلة النتائج السلبية.

 

الجريدة الرسمية