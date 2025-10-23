تصرف مثير للجدل من محمد صلاح.. هل تقترب نهايته مع ليفربول؟

يعيش محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، فترة صعبة داخل صفوف الريدز وهو ما ظهر من تصرفه بعدما قام بتغيير صورته الشخصية على حسابه الرسمي عبر منصة "إكس"، وكذلك حذف النجم المصري لكلمة لاعب ليفربول من الحساب، إلى جانب حذفه صورة غلاف حسابه.

وظهر محمد صلاح في صورته الجديدة رفقة ابنتيه، مكة وكيان، بدلًا من تلك التي كان يظهر فيها خلال احتفاله بكأس الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

تصرف محمد صلاح نجم ليفربول أثار الجدل خاصة بعد الفوز الكاسح ضد آينتراخت فرانكفورت بخماسية لهدف واحد في دوري أبطال أوروبا، مساء أمس.



وكان آرني سلوت المدير الفني للفريق، قد فضل جلوس محمد صلاح على دكة البدلاء أمام آينتراخت فرانكفورت للمباراة الثانية على التوالي، بعد جلوسه أمام جالطة سراي في المباراة السابقة.

وقد دفع آرني سلوت بالنجم المصري محمد صلاح في الدقيقة 72 من زمن الشوط الثاني، وحاول لاعب ليفربول أن يسجل أو يهدد مرمى آينتراخت فرانكفورت ولكن دون نجاح.

جدير بالذكر أن صلاح قد سجل هدفًا وصنع آخر خلال 3 مباريات في دوري أبطال أوروبا، وفي الدوري الإنجليزي فقد أحرز هدفين وصنع هدفًا أيضًا.

ونجح ليفربول في كسر الهزائم التي تعرض لها في المباريات الأربع الأخيرة أمام كريستال بالاس، وتشيلسي، ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، وأمام غلطة سراي في دوري الأبطال.

إحصائية سيئة لمحمد صلاح

ويعد صلاح أحد أبرز لاعبي الريدز، ولم يجلس على دكة البدلاء في دوري أبطال أوروبا مرتين متتاليتين منذ عام 2017، وهي قصة تكشف المرحلة السيئة التي يمر بها مع مدربه آرني سلوت.

كما لم يسجل محمد صلاح أي هدف في ست مباريات متتالية، وهي سلسلة لم يشهدها منذ عام 2020، عندما فشل في التسجيل في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد وست بروميتش، ونيوكاسل، وساوثهامبتون، ومانشستر يونايتد، وبيرنلي، وتوتنهام.

وسيكون لدى محمد صلاح فرصة أخرى لإنهاء هذه السلسلة من الهزائم في نهاية الأسبوع المقبل، عندما يسافر ليفربول لمواجهة برينتفورد ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

هل تقترب نهاية محمد صلاح مع ليفربول ؟

ولم تكشف اي تقارير حتى الآن بنية اقتراب رحيل محمد صلاح عن ليفربول، بل رجحت التقارير الانجليزية أن الأمر مجرد حالة غضب انتابت اللاعب.

