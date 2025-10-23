الخميس 23 أكتوبر 2025
فينيسيوس يقترب من تحطيم رقم قياسي لرونالدو

فينيسيوس
فينيسيوس

أعلن  الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، احتساب التمريرة الحاسمة في هدف مباراة ريال مدريد ضد يوفنتوس لصالح البرازيلي فينيسيوس جونيور.

وفاز ريال مدريد بهدف سجله جود بيلينجهام ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء.

سدد فينيسيوس جونيور كرة قوية ارتطمت بالقائم، وعادت ليُسجّل منها بيلينجهام هدف المباراة.

وقرر "يويفا" احتساب التمريرة الحاسمة لصالح فينيسيوس ليرفع رصيده إلى 25 تمريرة رفقة النادي الملكي في دوري أبطال أوروبا.

وبات "فيني" على بعد تمريرة واحدة لمعادلة رقم كريم بنزيما، وتمريرتين للوصول إلى عدد التمريرات الحاسمة لكريستيانو رونالدو مع النادي الملكي في دوري الأبطال.

ويملك كريستيانو رونالدو   27 تمريرة مع ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، من أصل 42 تمريرة حاسمة مع كل الأندية، كأفضل ممرر حاسم بالمسابقة، متفوقًا على أنخيل دي ماريا بتمريرة واحدة.

ويملك كريم بنزيما 29 تمريرة حاسمة في دوري أبطال أوروبا، منها 3 تمريرات رفقة أولمبيك ليون، و26 تمريرة مع ريال مدريد، ليحتل بذلك المرتبة التاسعة في قائمة أحسن الممرّرين تاريخيًا رفقة أندريس إنييستا أسطورة برشلونة.

وبوصوله إلى التمريرة رقم 25، عادل فينيسيوس رصيد الفرنسي فرانك ريبيري، وبعد التمريرة المقبلة سيعادل رقم زلاتان إبراهيموفيتش وسيسك فابريغاس ولويس سواريز.

الجريدة الرسمية