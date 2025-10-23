الخميس 23 أكتوبر 2025
تعرف على موعد مباراة الأهلي المقبلة

يستعد النادي الأهلي لمواجهة إيجل نوار البوروندي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

فاز النادي الأهلي، على نظيره الاتحاد السكندري، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من بطولة الدوري المصري الممتاز

موعد مباراة الأهلي المقبلة 

ويواجه النادي الأهلي نظيره إيجل نوار البوروندي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها في تمام الثامنة مساء السبت المقبل، الموافق 25 أكتوبر الجاري، على استاد القاهرة الدولي.

