الأربعاء 22 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الأهلي يخصص ميزانية كبيرة للتعاقد مع مهاجم أجنبي في يناير

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

يواجه النادي الأهلي أزمة واضحة في مركز المهاجم الصريح، إذ لا تضم القائمة سوى الثنائي محمد شريف والسلوفيني نيتس جراديشار.

وتفاقمت أزمة الهجوم منذ رحيل المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي  إلى نادي كولومبوس كرو الأمريكي، مما وضع المدرب الجديد في مأزق حقيقي أمام ضعف الفعالية الهجومية. 

وأكد مصدر أن إدارة النادي الأهلي خصصت ميزانية قدرها 3 ملايين يورو للتعاقد مع مهاجم أجنبي مميز خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقررت لجنة التخطيط بالنادي الدخول في مفاوضات مكثفة خلال الأيام القليلة المقبلة مع عدد من المهاجمين، تحت رعاية المدرب الجديد ييس توروب  من أجل حسم صفقة قوية تعزز صفوف الفريق الهجومية.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الاتحاد السكندري، اليوم الأربعاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

ويلتقي الأهلي مع الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الجولة الـ11 من بطولة الدوري الممتاز في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم. 

وتنقل المباراة عبر قناة “أون سبورت 1” الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

قائمة غيابات الاهلي أمام الاتحاد  

ويفتقد الأهلي عددا من العناصر الأساسية بالفريق، وأبرزهم: 

حسين الشحات بسبب إصابته بتمزق في وتر العضلة الخلفية. 

إمام عاشور إصابة فيروسية. 

محمد شريف بسبب إصابته بشد من الدرجة الثانية في العضلة الضامة.

 أشرف داري بسبب عدم تعافيه الكامل من الإصابة.

 كريم فؤاد بسبب التأهيل. 

محمد عبد الله أسباب فنية. 

أحمد عابدين أسباب فنية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النادي الأهلي الأهلي الدوري المصري الدورى المصرى الممتاز المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي الفلسطيني وسام أبو علي محمد شريف وسام أبو علي

مواد متعلقة

تطورات جديدة في ملف مصابي الأهلي قبل المواجهات المرتقبة

اتحاد الكرة يراهن على الخبرة المحلية في تدريب المنتخب الأولمبي

بالقوة الضاربة، التشكيل المتوقع للأهلي أمام الاتحاد السكندري

أبرزهم محمد شريف، غيابات الأهلي أمام الاتحاد السكندري بالدوري الممتاز

أول ظهور لـ توروب بالدوري، موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

الظهور الأول ليارا عاطف في مونديال الناشئات بالمغرب

قائمة منتخب مصر المشاركة في كأس العالم تحت 17 عاما

1.86 مليار دولار، تقرير يكشف إنفاق رقم خرافي على الصفقات في الدوري السعودي

الأكثر قراءة

تقرير خطير يتنبأ بكارثة تصدم أديس أبابا، ظهور صدع هائل في إثيوبيا خلال أيام

رفضت الارتباط به فعاقبها بالـ AI، ضبط طالب بالدقهلية استخدم الذكاء الاصطناعي للانتقام من فتاة

وزير خارجية المجر يعلن مفاجأة بشأن تأجيل القمة الروسية الأمريكية

هيثم الحريرى: قرار استبعادي من انتخابات النواب لم يستند إلى أسباب قانونية سليمة

نائب ترامب: أتطلع للعمل مع نتنياهو على خطة غزة للسلام وإعادة إعمار القطاع

جدول أعمال أول قمة مصرية أوروبية ببروكسل

مصرع "عصفور الصعيد" في تبادل للأعيرة النارية مع الشرطة بسوهاج

حسام حسن ويورتشيتش ينافسان على جائزة أفضل مدرب في أفريقيا 2025

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر جرام الذهب في مصر، وعيار 21 يصل لهذا المستوى

تعرف على سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الأربعاء

لحظة بلحظة، سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في البنك المركزي

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

شروط التقديم في حج الجمعيات الأهلية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا نهى النبي عن كثرة الضحك وهل لها علاقة بموت القلب؟ الإفتاء توضح

تفسير رؤية القلم في المنام وعلاقته بكثرة الحاسدين والحاقدين حوله

وردت في السنة النبوية، أذكار وأدعية الاستيقاظ من النوم

المزيد
الجريدة الرسمية