الأهلي يخصص ميزانية كبيرة للتعاقد مع مهاجم أجنبي في يناير

يواجه النادي الأهلي أزمة واضحة في مركز المهاجم الصريح، إذ لا تضم القائمة سوى الثنائي محمد شريف والسلوفيني نيتس جراديشار.

وتفاقمت أزمة الهجوم منذ رحيل المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي إلى نادي كولومبوس كرو الأمريكي، مما وضع المدرب الجديد في مأزق حقيقي أمام ضعف الفعالية الهجومية.

وأكد مصدر أن إدارة النادي الأهلي خصصت ميزانية قدرها 3 ملايين يورو للتعاقد مع مهاجم أجنبي مميز خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقررت لجنة التخطيط بالنادي الدخول في مفاوضات مكثفة خلال الأيام القليلة المقبلة مع عدد من المهاجمين، تحت رعاية المدرب الجديد ييس توروب من أجل حسم صفقة قوية تعزز صفوف الفريق الهجومية.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الاتحاد السكندري، اليوم الأربعاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

ويلتقي الأهلي مع الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الجولة الـ11 من بطولة الدوري الممتاز في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم.

وتنقل المباراة عبر قناة “أون سبورت 1” الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

قائمة غيابات الاهلي أمام الاتحاد

ويفتقد الأهلي عددا من العناصر الأساسية بالفريق، وأبرزهم:

حسين الشحات بسبب إصابته بتمزق في وتر العضلة الخلفية.

إمام عاشور إصابة فيروسية.

محمد شريف بسبب إصابته بشد من الدرجة الثانية في العضلة الضامة.

أشرف داري بسبب عدم تعافيه الكامل من الإصابة.

كريم فؤاد بسبب التأهيل.

محمد عبد الله أسباب فنية.

أحمد عابدين أسباب فنية

