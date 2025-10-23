محرز يقود تشكيل أهلي جدة المتوقع أمام النجمة بالدوري السعودي

الدوري السعودي، يحل فريق أهلي جدة ضيفًا على نظيره النجمة،، اليوم الخميس، على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية (بريدة) ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي 2025-2026.

موعد مباراة النجمة والأهلي في دوري روشن السعودي



ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة بتوقيت الإمارات.



القنوات الناقلة لمباراة النجمة والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026



وتمتلك شبكة قنوات "ثمانية" حقوق بث مباريات الدوري السعودي، وستقوم بنقل مباراة النجمة والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026.

أهلي جدة ضد النجمة



حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: علي مجرشي، روجر إيبانيز، ميريح ديميرال، زكريا هوساوي.

خط الوسط الدفاعي: فرانك كيسي، زياد الجهني.

خط الوسط الهجومي: ماتيوس جونسالفيس، إنزو ميلوت، رياض محرز.

خط الهجوم: إيفان توني.



تشكيل النجمة ضد أهلي جدة



حراسة المرمى: براجا.

خط الدفاع: العبد الرازق، خالد الشمري، عبد الله هوساوي، فارجاس.

خط الوسط: الطليحي، الحرابي، عبد الإله الشمري.

خط الهجوم: بوطوبة، لازارو، علي جاسم.

يدخل أهلي جدة المباراة وهو في المركز الثامن برصيد 9 نقاط، محافظًا على سجله خاليًا من الهزائم حتى الآن (فوزان وثلاثة تعادلات).

على الجانب الآخر، يمر النجمة، صاحب المركز الثامن عشر والأخير، بظروف صعبة للغاية، حيث لم يحصد أي نقطة بعد 5 هزائم متتالية، ويأمل في تحقيق مفاجأة أمام الأهلي لكسر سلسلة النتائج السلبية.

