منها الكحة والطفح الجلدي، أعراض وأسباب الإصابة بأنواع الحساسية المختلفة

الحساسية هي عندما يتفاعل الجهاز المناعي بشكل مبالغ فيه مع شيء يسمى مسببات الحساسية، ومسببات الحساسية هي مادة غريبة لا تضر معظم الناس، مثل حبوب اللقاح، ولكن عندما يعاني الشخص من الحساسية، يحاول الجهاز المناعي محاربتها كما لو كان يحارب جرثومة أو فيروس.

عندما يحدث هذا، ينتج الجسم بروتينًا يسمى الأجسام المضادة لمحاربة مسببات الحساسية، ويؤدي هذا إلى ظهور أعراض، مثل العطاس والحكة والشرى وضيق التنفس، وعادة ما تكون هذه الأعراض خفيفة، ولكن يمكن أن تسبب الحساسية أحيانًا رد فعل خطير يسمى الحساسية المفرطة، والتي قد تهدد الحياة، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

أسباب الحساسية

عندما يتلامس الشخص مع مسببات الحساسية، ينتج الجهاز المناعي أجسامًا مضادة، وتعمل الأجسام المضادة كعلامة يربطها الجهاز المناعي بالأشياء التي يراها خطيرة.

عندما تصادف مسببات الحساسية مرة أخرى، يتخذ الجهاز المناعي الإجراءات اللازمة، وتتعرف الأجسام المضادة عليها، وتنشط الخلايا البدينة، وتعمل الخلايا البدينة كمراقبين يعيشون في الجلد والأنف والعين والجهاز الهضمي، فهي تخبر الجهاز المناعي عندما يتم غزو الجسم بمواد غريبة مثل الفيروسات والبكتيريا.

ثم تطلق الخلايا البدينة مواد كيميائية، مثل الهيستامين والسيتوكينات والليوكوترينات، التي تسبب أعراض الحساسية.

تعتمد الأعراض على كمية المستضد الذي اتصلت به والمكان الذي دخل فيه الجسم، على سبيل المثال، إذا استنشقه، فقد يعاني من حكة أو سيلان أو انسداد في الأنف وقد تتنفس بصعوبة وسعال، وإذا دخل من خلال العين، فقد يعاني من حكة واحمرار ودموع في العين، إذا دخل من خلال الجلد، فقد يعاني من طفح جلدي.

إذا دخل مسبب الحساسية الجسم من خلال طعام تناولته أو دواء تناولته، فقد تتقيأ أو تصاب بالإسهال، وقد تكون أيضًا معرضًا لخطر أكبر للإصابة بالحساسية المفرطة، وبعض الأطعمة، مثل الفول السوداني والمكسرات والمأكولات البحرية، من المرجح أن تسبب الحساسية المفرطة.

عوامل خطر الحساسية

قد يكون الشخص أكثر عرضة للإصابة بالحساسية إذا:

كان أي شخص في عائلته يعاني من الربو أو الحساسية أو الإكزيما

كان يعاني من الربو أو الإكزيما

كان طفلًا

قد يكون أيضًا أكثر عرضة للإصابة بحساسية جديدة إذا تعرض لمسببات الحساسية مباشرة بعد الإصابة بالمرض أو أثناء الحمل.

أعراض الحساسية

بغض النظر عن المادة التي يعاني الشخص من الحساسية تجاهها، يمكن أن تكون الأعراض متشابهة، فيما يلي تفصيل للأعراض الشائعة حسب نوع الحساسية.

تشمل الأعراض الشائعة لحساسية الجلد ما يلي:

طفح جلدي

حكة

احمرار

تورم

نتوءات

جلد متقشر

جلد متشقق

تسبب حساسية الحيوانات أعراضًا مثل:

سيلان أو احتقان الأنف

ألم في الوجه بسبب احتقان الأنف

عطاس

عيون دامعة وحمراء وحكة

سعال وضيق في الصدر وضيق في التنفس وصفير

طفح جلدي أو شرى

حساسية الحشرات

تشمل أعراض حساسية الصراصير ما يلي:

سعال أو صفير

احتقان الأنف

عدوى الجيوب الأنفية

عدوى الأذن

طفح جلدي

تشمل أعراض الإصابة بحساسية من لدغة حشرة ما يلي:

شرى وحكة وتورم في أماكن أخرى غير موضع اللدغة

تقلصات في المعدة أو قيء أو غثيان شديد أو إسهال

ضيق في الصدر أو صعوبة في التنفس

صوت أجش أو تورم اللسان أو الحلق أو صعوبة في البلع

تشمل أعراض حساسية الغبار ما يلي:

العطاس

سيلان الأنف أو احتقانه

احمرار العينين وحكة ودموعهما

حكة الجلد

الصفير والسعال وضيق التنفس

أعراض حساسية الطعام

قد تؤثر هذه الأعراض على أي جزء من الجسم، بما في ذلك الجلد أو الجهاز الهضمي أو القلب أو الأوعية الدموية أو الرئتين، وقد يصاب المريض بواحد أو أكثر من الأعراض التالية:

القيء وتقلصات المعدة

الشرى

ضيق التنفس

الصفير

السعال المتكرر

صوت أجش وضيق في الحلق وصعوبة في البلع

تورم اللسان

بشرة شاحبة أو زرقاء اللون

الدوخة أو الشعور بالإغماء

ضعف النبض

أعراض الصدمة، مثل خفقان القلب أو الانفعال

الحساسية المفرطة، والتي قد تشمل أعراضها الطفح الجلدي والقيء وصعوبة التنفس والدوخة

تظهر معظم أعراض حساسية الطعام في غضون ساعتين من تناول الطعام وأحيانًا تبدأ في غضون دقائق، في حالات نادرة، قد تبدأ الأعراض بعد 4-6 ساعات، وعادة ما تكون لدى الأطفال الذين يصابون بالإكزيما كأحد أعراض الحساسية الغذائية.

تسمى إحدى أنواع الحساسية الغذائية الخطيرة جدًا متلازمة التهاب الأمعاء الناجم عن بروتينات الطعام (FPIES)، وهذا أمر نادر الحدوث، ويحدث غالبًا لدى الأطفال الذين يجربون حليب البقر أو فول الصويا أو بعض الحبوب لأول مرة، في غضون 2-6 ساعات، يمكن أن يصابوا بالتقيؤ المتكرر وأحيانًا الإسهال الدموي، ويمكن أن يصاب الأطفال بالجفاف بسرعة، لذا فهذه حالة طارئة، ويحتاجون إلى الذهاب إلى غرفة الطوارئ للحصول على سوائل وريدية وأدوية أخرى.

أعراض حساسية الأدوية

يمكن أن تحدث تفاعلات الأدوية في أي جزء من الجسم، وقد يتمكن الشخص من تناول الدواء عدة مرات دون حدوث رد فعل، وتشمل الأعراض:

طفح جلدي أو شرى

حكة

صفير أو مشاكل في التنفس

تورم

قيء

شعور بالدوار

الحساسية المفرطة

أعراض الحساسية عند الأطفال

يمكن أن تحدث تفاعلات الحساسية في أي مكان في جسم الطفل، مهما كان عمرهم، فإن ردود الفعل التحسسية قد تسبب الأعراض التالية:

احتقان الأنف و/أو سيلانه

العطاس

حكة الأنف

حكة في الأذنين أو سقف الفم

عيون حمراء وحكة ودامعة

جلد أحمر وحكة وجاف

شرى أو بثور حاكة على الجلد

طفح جلدي

أعراض الربو، مثل ضيق التنفس أو الصفير أو السعال

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