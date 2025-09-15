الإثنين 15 سبتمبر 2025
أخبار مصر

دكتور حسام حسني: لا يوجد في كتب الطب ما يسمى بدواء الكحة (فيديو)

أكد الدكتور حسام حسني أستاذ الأمراض الصدرية، أنه لا يوجد ما يطلق عليه دور برد، ولكن يطلق عليها التهابات، وهو منتشر حاليا، ويعاني منه الكثير لفترة تستغرق 5 أيام.


وقال فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم": إن أعراض الالتهابات هى عبارة عن رشح وتكسير فى الجسم وكحة واحتقان فى الحلق وإفرازات، وهو التهاب فيروسي أو بكتيري.


وحذر المواطنين من شراء أدوية وتناولها بدون استشارة الطبيب أو بشكل عشوائي، مؤكدا أن وباء كورونا موجود وسيظل ولكنه كفيروس فقد الكثير من خطورته على الأصحاء، ويؤثر على الحوامل وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.


وأوضح: "لا يوجد فى كتاب الطب ما يسمى بدواء الكحة والكحة عرض وليست مرض، وهناك 3 أنواع من الأدوية لهذا العرض وهى أدوية مهدئة للبلغم وأدوية طاردة للبلغم وأدوية للسعال".

