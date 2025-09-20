علاج الكحة الناشفة بالمواد الطبيعية في البيت

علاج الكحة الناشفة بالمواد الطبيعية، الكحة الناشفة من الأعراض الشائعة التي قد تصيب الكثيرين في فصول السنة المختلفة، خاصة بين الفصول، ومع تقلبات الطقس أو التعرض للهواء الجاف والمكيفات أو نتيجة التهابات بسيطة في الجهاز التنفسي.





وعلى الرغم من أن الكحة الناشفة لا تُعد مرضًا بحد ذاتها، إلا أنها عرض يسبب ازعاجًا كبيرًا ويؤثر على النوم والراحة اليومية، وقد يلجأ البعض سريعًا إلى الأدوية، لكن هناك العديد من الطرق الطبيعية المتوفرة في كل بيت يمكن أن تساعد على تهدئة الكحة الجافة بفعالية وأمان، خصوصًا في الحالات البسيطة أو عند بداية ظهور الأعراض.



أسباب الكحة الناشفة

أكدت الدكتورة تيفني ريفورد استشاري التغذية العلاجية، أن الكحة الناشفة عرض مزعج لكنه غالبًا ليس خطيرًا، ويمكن السيطرة عليه بسهولة في المنزل باستخدام مواد طبيعية متوفرة في كل بيت.



وقبل الحديث عن طرق العلاج، من المهم التعرف على أبرز الأسباب الشائعة:

التعرض للهواء البارد أو الجاف.

التهابات بسيطة في الحلق أو الجهاز التنفسي العلوي.

الحساسية الموسمية أو حساسية الغبار.

التدخين أو التعرض لدخان السجائر.

ارتجاع المريء أحيانًا.

مواد طبيعية تخلصك من الكحة الناشفة

الكحة الناشفة وعلاجها

وأضافت الدكتورة تيفني، أن معرفة السبب تسهل اختيار العلاج المناسب، لكن تظل المواد الطبيعية خيارًا مفضلًا للتهدئة بشكل عام، والتي تستعرضها في السطور التالية:

العسل

يعتبر العسل من أكثر العلاجات المنزلية فاعلية للكحة الناشفة، بفضل خصائصه المهدئة والمضادة للبكتيريا.

طريقة الاستخدام: يمكن تناول ملعقة صغيرة من العسل مباشرة مرتين يوميًا.

كما يمكن إضافة ملعقة من العسل إلى كوب ماء دافئ أو حليب دافئ وتناوله قبل النوم، مما يساعد على تهدئة الحلق وتقليل الكحة الليلية.

يمكن أيضًا خلط العسل مع عصير الليمون للحصول على فائدة مضاعفة في ترطيب الحلق وتعزيز المناعة.

الزنجبيل

الزنجبيل من الأعشاب التي تساعد في توسيع الشعب الهوائية وتخفيف التهيج في الحلق.

طريقة الاستخدام: يُغلى شرائح طازجة من الزنجبيل في كوب ماء لمدة 10 دقائق، ثم يُشرب دافئًا.

يمكن إضافة العسل والليمون إليه لمزيد من الفائدة.

يُفضل تناوله مرتين يوميًا للحصول على أفضل النتائج.

مشروب الكركم بالحليب

الكركم يحتوي على مادة الكركمين المضادة للالتهابات والتي تساعد على تهدئة الحلق والتقليل من الكحة الناشفة.

طريقة التحضير: يُضاف نصف ملعقة صغيرة من الكركم إلى كوب من الحليب الدافئ، مع التحريك جيدًا.

يمكن تحليته بالعسل لزيادة الفعالية.

يُشرب قبل النوم للمساعدة على تهدئة الكحة الليلية وتحسين النوم.

الغرغرة بالماء والملح

من أبسط العلاجات وأكثرها شيوعًا. الغرغرة تساعد على ترطيب الحلق والتقليل من التهيج الذي يسبب الكحة.

طريقة التحضير: يُذاب نصف ملعقة صغيرة من الملح في كوب ماء دافئ.

يُستخدم الخليط للغرغرة عدة مرات يوميًا، خاصة قبل النوم.

شاي الأعشاب

هناك أنواع عديدة من الأعشاب تساعد على تهدئة الكحة الناشفة:

شاي النعناع: يحتوي على المنثول الذي يفتح الشعب الهوائية ويقلل من تهيج الحلق.

شاي البابونج: يخفف الالتهابات ويساعد على الاسترخاء والنوم الهادئ.

شاي الزعتر: معروف بخصائصه المضادة للبكتيريا والمهدئة للسعال.

يُفضل شرب كوب من هذه المشروبات مرتين إلى ثلاث مرات يوميًا.

البصل

البصل من العلاجات الشعبية للكحة، حيث يعمل كمهدئ طبيعي.

طريقة الاستخدام: يمكن غلي شرائح البصل مع الماء وتناوله كشراب.

كما يمكن تحضير شراب منزلي بخلط عصير البصل مع العسل، وتناول ملعقة صغيرة مرتين يوميًا.

بخار الماء

استنشاق البخار يساعد على ترطيب الشعب الهوائية والحلق، وبالتالي تقليل جفافه الذي يسبب الكحة.

طريقة الاستخدام: يُغلى ماء في إناء كبير، ثم يُستنشق البخار مع تغطية الرأس بمنشفة.

يمكن إضافة قطرات من زيت الأوكالبتوس أو زيت النعناع لزيادة الفاعلية.

بذور الكتان

تستخدم بذور الكتان لعمل شراب يهدئ الكحة الناشفة.

طريقة التحضير: تُغلى ملعقتان من بذور الكتان في كوب ماء حتى يتكون قوام هلامي، ثم يُصفى ويُضاف إليه العسل والليمون.

يُشرب مرتين يوميًا.

نصائح عامة للتعامل مع الكحة الناشفة في البيت

شرب كميات كافية من الماء يوميًا لترطيب الحلق.

تجنب المشروبات الباردة أو المثلجة التي قد تزيد التهيج.

استخدام مرطب هواء في الغرفة خاصة في الشتاء أو مع تشغيل المكيف.

تجنب التدخين أو التعرض لدخان السجائر.

أخذ قسط كافٍ من الراحة والنوم لدعم الجهاز المناعي.

متى يجب زيارة الطبيب؟

رغم أن هذه الوصفات الطبيعية فعالة في كثير من الحالات، إلا أنه ينبغي مراجعة الطبيب إذا استمرت الكحة لفترة طويلة (أكثر من أسبوعين)، أو كانت مصحوبة بأعراض مثل:

ارتفاع درجة الحرارة.

صعوبة في التنفس.

وجود دم في السعال.

ألم شديد في الصدر.

وأخيرًا لفتت الدكتورة تيفني إلى أن هذه الطرق آمنة وفعالة، خاصة إذا اقترنت باتباع العادات الصحية مثل شرب الماء والراحة. ومع ذلك، يبقى استشارة الطبيب ضرورية إذا استمرت الأعراض أو ازدادت حدتها، لضمان سلامة الحالة وعدم وجود مشكلة صحية أعمق.

