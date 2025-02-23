بالمشروبات العشبية والعسل، 5 طرق بسيطة لعلاج الكحة الشديدة بالمنزل

قد تساعد بعض العلاجات المنزلية، مثل العسل والماء المالح، في التخلص من الكحة بشكل طبيعي، وإذا لم تساعد العلاجات المنزلية، فهناك أدوية متاحة بوصفة طبية أو بدون وصفة طبية.

الحساسية والالتهابات وارتجاع الحمض هي مجرد بعض الأسباب المحتملة للكحة، وقد تساعد بعض العلاجات الطبيعية في تخفيف السعال.

يستخدم الناس مجموعة من العلاجات الطبيعية لعلاج الكحة المستمر، وفقًا موقع “Medical News Today” الطبي

العسل

وفقًا للأبحاث، قد يخفف العسل من الكحة، فوجد الباحثون أن العسل كان متفوقًا على الرعاية المعتادة، سواء في قمع السعال أو في المساعدة على منع الحاجة إلى المضادات الحيوية.

يمكن لأي شخص استخدام هذا العلاج عن طريق بلع ملعقة من العسل أو إضافته إلى مشروب ساخن، مثل شاي الأعشاب.

الزنجبيل

قد يخفف الزنجبيل من السعال الجاف أو الربو، لأنه يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات، كما قد يخفف الغثيان والألم.

وجد الباحثون أن الزنجبيل والعلاجات الأخرى، بما في ذلك العسل، لعبت دورًا مستمرًا في الطب التقليدي، غالبًا ما يضيف الناس الزنجبيل إلى الأطباق أو يشربونه في الشاي.

ومع ذلك، في بعض الحالات، يمكن أن يسبب شاي الزنجبيل اضطرابًا في المعدة أو حرقة المعدة.

السوائل الساخنة

شرب السوائل في درجة حرارة الغرفة قد يخفف من الكحة وسيلان الأنف والعطس.

ويستفيد الأشخاص الذين يعانون من أعراض البرد أو الأنفلونزا الإضافية من تسخين مشروباتهم، وتشير نفس الدراسة إلى أن المشروبات الساخنة تخفف من أعراض أخرى، بما في ذلك التهاب الحلق والقشعريرة والتعب.

تشمل المشروبات الساخنة التي قد تكون مريحة:

المرق الصافي

شاي الأعشاب

الشاي الأسود منزوع الكافيين

الماء الدافئ

البخار

قد يتحسن السعال الرطب، وهو السعال الذي ينتج مخاطًا أو بلغمًا، بالبخار.

لتجربة هذه الطريقة، يجب على الشخص الاستحمام بماء ساخن والسماح للحمام بالامتلاء بالبخار، ويجب أن يظل في هذا البخار لبضع دقائق حتى تهدأ الأعراض، و​​يمكنه شرب كوب من الماء بعد ذلك لتبريده ومنع الجفاف.

بدلًا من ذلك، يمكن للأشخاص عمل وعاء بخار، ويمكن للشخص القيام بذلك عن طريق:

ملء وعاء كبير بالماء الساخن

إضافة الأعشاب أو الزيوت الأساسية، مثل الأوكالبتوس أو إكليل الجبل، والتي قد تساعد في تخفيف الاحتقان

الانحناء فوق الوعاء ووضع منشفة فوق الرأس، والتي تحبس البخار حتى يتمكن الشخص من استنشاقه

استنشاق البخار لمدة 10-15 دقيقة

قد يجد الشخص أن التبخير مفيد عند القيام به مرة أو مرتين في اليوم.

الغرغرة بالماء المالح

لقد استخدم الناس الغرغرة بالماء المالح لفترة طويلة للمساعدة في تخفيف التهاب الحلق والأعراض المرتبطة بنزلات البرد الشائعة، وقد يساعد في تخفيف المخاط وتخفيف بعض الألم.

يمكن لأي شخص أن يصنع غرغرة بالماء المالح عن طريق:

تحريك نصف ملعقة صغيرة من الملح في كوب من الماء الدافئ حتى يذوب

السماح للمحلول بالتبريد قليلًا قبل استخدامه للغرغرة

ترك الخليط في مؤخرة الحلق لبضع لحظات قبل بصقه

القيام بذلك عدة مرات كل يوم حتى يتحسن السعال

يجب على الأطفال الصغار والأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم تجنب استخدام غرغرة الماء المالح

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