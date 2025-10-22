الأربعاء 22 أكتوبر 2025
بيطري الإسماعيلية ينظم ندوة حول الأمراض الوبائية بالقصاصين والتل الكبير (صور)

 نظمت مديرية الطب البيطري في محافظة الإسماعيلية، ندوة إرشادية موسعة بمقر الإدارة الزراعية بالقصاصين، وذلك تحت إشراف الدكتور زكريا السيد هاشم، مدير مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، والدكتورة هند الشيخ، مدير عام الإرشاد بالهيئة العامة للخدمات البيطرية.

مبادرة "بيئتنا خضراء مستدامة 2" تنظم سلسلة من الندوات بمدارس الإسماعيلية

محافظ الإسماعيلية يتابع جهود جهاز تشغيل الشباب بأبوصوير

 

التوعية بالأمراض الحديثة التي تصيب الحيوانات 

وتضمنت فعاليات الندوة التوعية بالأمراض الحديثة منها مرض العترة الجديدة ومرض الحمى القلاعية (SAT1) وخطورة تلك الأمراض على الثروة الحيوانية، مع الإعلان عن الحملة القومية الأخيرة لعام ٢٠٢٥ لتحصين المجترات ضد مرضيّ الحمى القلاعية (بما في ذلك العترة الجديدة) ومرض حمى الوادي المتصدع. 

 

توعية حول مرض السعار 

كما قدم الدكتور هشام عطا الله محاضرة توعوية عن مرض السعار، تناول خلالها طرق انتقال المرض وأعراضه على الحيوانات، وسبل التعامل مع حالات العقر، موجهًا المواطنين إلى التوجه لأقرب مستشفى حميات للحصول على المصل الواقي المتوفر في العديد من المراكز الصحية.

توعية الأطفال بعدم الاقتراب من الكلاب

وأكد أهمية توعية الأطفال بعدم الاقتراب من الكلاب في الشوارع، خصوصًا في أوضاع معينة مثل النوم أو الرضاعة أو تناول الطعام أو عند تقييدها، مع شرح بعض سلوكيات الكلاب التي تساعد في تجنب الحوادث. 

 

وفي السياق ذاته، نفذت الدكتورة كريمان علي، طبيب الإرشاد البيطري بمركز التل الكبير، ندوة توعوية للمواطنين بالجمعية الزراعية بقرية الحمادة – التل الكبير. وتناولت الندوة أهمية إقبال مربي الماشية على لجان التحصين ودورهم في حماية الثروة الحيوانية والصحة العامة، بالإضافة إلى التعريف بالخدمات التي تقدمها مديرية الطب البيطري، وتشمل: التأمين على الماشية، الترقيم والتسجيل، التحصينات الدورية.

 

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية لرفع الوعي الوقائي لدى المربين، والحد من انتشار الأمراض الحيوانية، والحفاظ على الصحة العامة.

