الهلال السعودي يفوز بثلاثية على السد القطري في دوري أبطال أسيا

الهلال السعودي
حقق  فريق الهلال السعودي، الفوز على نظيره السد القطري، بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب المملكة أرينا بالرياض ضمن منافسات الجولة الثالثة بدوري أبطال آسيا للنخبة.

وتقدم يوسف أكتشيشيك لصالح الهلال في الدقيقة 25، وأضاف خاليدو كوليبالي الهدف الثاني في الدقيقة 40، وجاء هدف الهلال الثالث عن طريق سافيتش في الدقيقة 81.

واضاع كايو سيزار ركلة جزاء للهلال في الدقيقة 4+90. 

وجاء هدف السد الوحيد عن طريق فيرمينو في الدقيقة 63.

تشكيل الهلال أمام السد القطري 

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: يوسف، متعب الحربي، كاليدو كوليبالي، ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: روبن نيفيز، سيرجي سافيتش، محمد كنو

خط الهجوم: عبد الله الحمدان، ماركوس ليوناردو، كابو سيزار.

تشكيل السد القطري أمام الهلال

حراسة المرمى: مشعل برشم.

خط الدفاع: بيدرو، الحماويندي، كلاودينهو.

خط الوسط: طارق سلمان، جيوفاني، محمد كامارا، دوس سانتوس، أوتافيو.

خط الهجوم: روبرتو فيرمينو، أكرم عفيف.

وكان الهلال السعودي نجح في تحقيق 5 انتصارات متتالية في جميع المسابقات، كان آخرها الفوز على اليوم علي السد.

فيما  يعانى السد من مرحلة تذبذب في النتائج سواءً في الدوري المحلي أو في نخبة آسيا، الأمر الذي دفع الإدارة للإطاحة بالمدرب الإسباني فيليكس سانشيز وإسناد المهمة لمساعده حتى التعاقد مع مدرب جديد.

وبتلك النتيجة يتصدر الهلال الترتيب برصيد 9 نقاط، فيما يحتل السد المركز التاسع بنقطتين.

