الظهور الأول ليارا عاطف في مونديال الناشئات بالمغرب

يارا عاطف
يارا عاطف

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA، عن تعيين طاقم تحكيم لقاء منتخبي ساموا وكندا المقرر إقامتها غدا الأربعاء باستاد محمد الخامس في كأس العالم للناشئات تحت 17 سنة المقامة حاليًا بالمغرب.

يضم الطاقم جوزفين وانجيرو حكما للساحة ويعاونها كلا من: أليس أوموتيسي والمصرية يارا عاطف مساعد ثاني وفيمارست ديذا حكما رابعًا وسانتا فيليسيا حكمًا احتياطيا.

وسبق ليارا عاطف المشاركة في العديد من البطولات الأفريقية والدولية، أبرزها كأس الأمم الأفريقية للسيدات وكأس الأمم الأفريقية للمحليين، بالإضافة إلى مونديال العالم للسيدات في الدومينيكان.

