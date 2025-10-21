الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
قائمة منتخب مصر المشاركة في كأس العالم تحت 17 عاما

منتخب الناشئين،فيتو
منتخب الناشئين،فيتو

أعلن  الجهاز الفني للمنتخب الوطني تحت 17 عامًا، عن قائمة الأسماء التي تشارك في بطولة كأس العالم في قطر، المقرر إقامتها في الفترة من 3 إلى 27 من شهر نوفمبر المقبل.

 

قائمة كأس العالم تحت 17 عاما 

 وأرسل وليد مهدي مدير المنتخب، القائمة النهائية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، والتي تضم كل من:

حراسة المرمى: عمر عبدالعزيز، عمرو عادل، محمد طارق.

 خط الدفاع: حمزة الدجوي،  نور أشرف، فارس فخري، أدهم فريد، مهند الشامي، ياسين حسام.  خط الوسط: عمر كمال، عمر أبوطالب، باسل مدحت، محمد حمد، بلال عطية، أنس رشدي، إبراهيم النجعاوي، محمد صبيح، محمد البنداري.

 خط الهجوم: حمزة عبدالكريم، عبدالعزيز الزغبي، زياد أيوب

 

وفي قائمة الانتظار وفقا للوائح الاتحاد الدولي عمار محمد السيد وسيف الجبالي.

ووقع منتخب مصر في المجموعة الخامسة التي تضم إلى جواره هايتي وفنزويلا وإنجلترا.

ويرأس بعثة المنتخب الوطني في قطر وليد درويش عضو مجلس إدارة الاتحاد، ويضم الجهاز الفني كل من: أحمد الكاس المدير الفني، محمد إبراهيم المدرب العام، أحمد فوزي مدرب حراس المرمى، عبدالرحمن عيسى معد بدني، سالم حنيش محلل أداء، محمد الصايغ المنسق الإعلامي، الدكتور عمرو طه رئيس الجهاز الطبي للمنتخب، ومحمد الشيشتاوي علاج طبيعي، ومحمد السيد تدليك، وشريف جمعة مسؤول المهمات.

منتخب مصر تحت 17 عاما منتخب مصر كأس العالم في قطر

