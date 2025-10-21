1.86 مليار دولار، تقرير يكشف إنفاق رقم خرافي على الصفقات في الدوري السعودي

الدوري السعودي، كشفت تقارير سعودية أن إنفاق الأندية السعودية في سوق الانتقالات الدولية الصيفية خلال آخر ثلاث سنوات، منذ بدء الانفتاح بالمسابقة وإطلاق مشروع استقطاب كبار اللاعبين صيف 2023، بلغ نحو 1.86 مليار دولار.

وبحسب تقرير "ميركاتو الشرق- السعودية صيف 2025"، أن الأندية السعودية ضخت في الانتقالات الدولية الصيفية خلال آخر 5 سنوات نحو 1.933 مليار دولار، على ضم 739 لاعبًا من الخارج، في آخر 5 فترات انتقالات صيفية (2021-2025)، منها 96% تم إنفاقها في آخر 3 سنوات.



وحل الدوري السعودي في المركز السادس عالميًا في الإنفاق على ضم اللاعبين في الانتقالات الدولية بصيف 2025، خلف دوريات إنجلترا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا.

وهو نفس ترتيب العام الماضي، لكن بنمو بلغ 28% على أساس سنوي، ليسجل 552 مليون دولار، مقارنة بـ431 مليون في 2024.

