الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

1.86 مليار دولار، تقرير يكشف إنفاق رقم خرافي على الصفقات في الدوري السعودي

الدوري السعودي، فيتو
الدوري السعودي، فيتو

الدوري السعودي، كشفت تقارير سعودية أن إنفاق الأندية السعودية في سوق الانتقالات الدولية الصيفية خلال آخر ثلاث سنوات، منذ بدء الانفتاح بالمسابقة وإطلاق مشروع استقطاب كبار اللاعبين صيف 2023، بلغ نحو 1.86 مليار دولار.

وبحسب تقرير "ميركاتو الشرق- السعودية صيف 2025"، أن الأندية السعودية ضخت في الانتقالات الدولية الصيفية خلال آخر 5 سنوات نحو 1.933 مليار دولار، على ضم 739 لاعبًا من الخارج، في آخر 5 فترات انتقالات صيفية (2021-2025)، منها 96% تم إنفاقها في آخر 3 سنوات.


وحل الدوري السعودي في المركز السادس عالميًا في الإنفاق على ضم اللاعبين في الانتقالات الدولية بصيف 2025، خلف دوريات إنجلترا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا. 

وهو نفس ترتيب العام الماضي، لكن بنمو بلغ 28% على أساس سنوي، ليسجل 552 مليون دولار، مقارنة بـ431 مليون في 2024.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري السعودي الأندية السعودية ألمانيا وإيطاليا أندية السعودية سوق الانتقالات

مواد متعلقة

رسميا، شون دايتش مديرا فنيا لـ نوتنجهام فورست

التشكيل المتوقع لمباراة الهلال السعودي والسد القطري بدوري أبطال آسيا

موعد مباراة الهلال والسد في دوري أبطال آسيا للنخبة

اتحاد الكرة يهنئ المغرب بلقب كأس العالم للشباب

رياض محرز يواجه ساسي، التشكيل المتوقع لمباراة أهلي جدة والغرافة القطري

رسميا، جراهام بوار مديرا فنيا لمنتخب السويد

الإنجاز التاريخي، هكذا وصفت صحف المغرب تتويج منتخب الشباب بكأس العالم

في غياب بنزيما، التشكيل المتوقع لمباراة اتحاد جدة والشرطة العراقي بدوري أبطال آسيا

الأكثر قراءة

رصد أعمال حفر غريبة في محيط سد النهضة، وباحث يكشف: إثيوبيا اخترقت عمق السودان

هيثم الحريرى يطعن على حكم تأييد قرار استبعاده من انتخابات مجلس النواب

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي والبنوك المصرية

لا أعرف شيئًا عن ابني، مصطفى هريدي يتصدر التريند بعد حواره مع عمرو الليثي

في حب آل البيت، دليلك لاحتفالات الليلة الكبيرة بمولد الإمام الحسين 2025

"اتبرع أنت بمزاجك"، علاء مبارك يهاجم عمرو أديب بعد إلزامه المصريين التبرع لغزة

القبض على 11 سيدة في شبكة آداب "الواتساب" بالدقهلية

بحضور السيسي، أول قمة مصرية أوروبية في بروكسل غدا

خدمات

المزيد

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي والبنوك المصرية

سعر الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الثلاثاء

تراجع كبير يضرب أسعار الذهب وهذا العيار يهبط إلى 4950 جنيها

سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني صباح اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أرقام كأس العالم للشباب 2025 والمتوجون بالجوائز الفردية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل طلب الحاجة من الحسين أو السيدة زينب كفرا؟.. رد حاسم من أستاذ فقه

تفسير رؤية الهلال في المنام وعلاقتها بوظيفة مرموقة وربح فى التجارة

أدعية صباحية للرزق يمكنك ترديدها بسهولة

المزيد
الجريدة الرسمية