أول ظهور لـ توروب بالدوري، موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الاتحاد السكندري، اليوم الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

ويلتقي الأهلي مع الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الجولة الـ11 من بطولة الدوري الممتاز في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم.

وتنقل المباراة عبر قناة “أون سبورت 1” الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

 

مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

وتعد مواجهة اليوم هي الأولى للدنماركي ييس توروب المدير الفني للأهلي، في بطولة الدوري الممتاز مع الأهلي، والثانية له بشكل عام مع الفريق، بعد أن قاد المارد الأحمر في أولى مبارياته أمام إيجل نوار البوروندي في دوري أبطال إفريقيا، والتي انتهت بفوز الأهلي بهدف دون رد.

ويسعى توروب إلى تحقيق الانتصار الثاني له مع الفريق، ومواصلة البداية القوية في مسيرته مع القلعة الحمراء، كما يأمل الأهلي في الاستمرار في سلسلة انتصاراته المحلية التي حققها مؤخرا، للحفاظ على فرصه في المنافسة على لقب الدوري.

من جانبه، يدخل الاتحاد السكندري اللقاء بطموح تحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل اللقب، لتحسين موقعه في بطولة الدوري. 

حكام مواجهة الأهلي والاتحاد السكندري

ترتيب الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري الممتاز

ويحتل الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة، بعدما خاض 9 مباريات فاز في 5 مواجهات، وتعادل في 3، وتلقى هزيمة واحدة.

وفي المقابل، يدخل الاتحاد السكندري اللقاء وهو في المركز السابع عشر بجدول الترتيب برصيد 8 نقاط، جمعها من فوزين وتعادلين، بينما خسر في 5 مباريات منذ انطلاق الموسم.

