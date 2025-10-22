الأربعاء 22 أكتوبر 2025
مصرع "عصفور الصعيد" في تبادل للأعيرة النارية مع الشرطة بسوهاج

لقي مسجل خطر مصرعه وشهرته “عصفور الصعيد” عقب تبادل الأعيرة النارية مع الشرطة أثناء استهدافه فى حملة أمنية مكبرة بمركز العسيرات بمحافظة سوهاج، أثناء استقلاله دراجة بخارية بمدخل العسيرات الغربى وبصحبته أحد أفراد عصابته، وفرا هاربين عقب تبادل لإطلاق النيران.

 ويجرى الآن تمشيط المنطقة بحثا عن مطلوبين داخل الزراعات.

مصرع "عصفور الصعيد" بعد تبادل الأعيرة النارية مع الشرطة بسوهاج

كانت الأجهزة الأمنية بسوهاج تلقت بلاغا من مركز شرطة العسيرات تفيد بقيام  درويش عزب، 35 عاما، مسجل خطر، وشهرته "عصفور الصعيد" باستقلاله دراجة بخارية.

 وتم استهدافه، وحال شعوره بالقوات قام بمبادرتهم بإطلاق الأعيرة النارية، مما دعا بالقوات إلى مبادلته إطلاق النار حتى تم إسكات مصدر إطلاق النيران.

 وعُثر عليه عنه جثة هامدة داخل زراعات الذرة الرفيعة بحوزته بندقية و2 خزينة و65 طلقة ودراجة بخارية بدون لوحات كان يستقله، وهو محكوم عليه 14 قضية أحكام جنائية.


وتم التحفظ على الأسلحة والذخائر المضبوطة المعثور عليها.

وجارى نقل الجثة لمشرحة المنشاة. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة.

الأجهزة الأمنية بسوهاج حملة أمنية مكبرة مركز العسيرات بمحافظة سوهاج

