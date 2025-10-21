إنشاء وحدة "المرأة الآمنة" بمستشفى سوهاج الجامعي لدعم ضحايا العنف

أكد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، أن وحدة المرأة الآمنة بمستشفى الطوارئ الجامعي الجديد تُعد إحدى المبادرات الرائدة التي أُنشئت بالتعاون مع المجلس القومي لمناهضة العنف ضد المرأة، لتكون نقطة انطلاق لتقديم الرعاية الطبية والنفسية للسيدات والفتيات المعنفات في بيئة آمنة تضمن السرية والخصوصية الكاملة.

وحدة المرأة الآمنة بمستشفى سوهاج الجامعي نموذج رائد في دعم السيدات والفتيات ضحايا العنف

وأضاف النعماني أن الوحدة افتتحها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في ديسمبر الماضي، لنشر الوعي بمخاطر العنف الأسري وسبل الوقاية منه، وتدريب الكوادر الطبية للتعامل مع تلك الحالات باحترافية وإنسانية.

النعماني الوحدة تقدم خدمات طبية ونفسية وقانونية مجانية في بيئة تضمن السرية والخصوصية الكاملة

وأوضح الدكتور مجدي القاضي، عميد كلية الطب البشري، أن جميع الخدمات التي تقدمها الوحدة مجانية بالكامل، وتشمل الخدمات الطبية والطب الشرعي والدعم النفسي وأمراض النساء والتوليد، إلى جانب خدمة الإحالات للجهات المعنية بالدعم القانوني أو الاجتماعي أو الاقتصادي، بما يضمن تقديم رعاية شاملة للمرأة المصرية في مختلف جوانبها.

ومن جانبه أشار الدكتور أحمد كمال، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، إلى أن وحدة المرأة الآمنة تُدار بمعايير طبية متكاملة، ويشرف عليها نخبة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب، موضحًا أن الوحدة تقوم بتوثيق الإصابات الجسدية، وإعداد التقارير القانونية، وتقديم الدعم النفسي والعلاجي الفوري، بالإضافة إلى التعاون مع مختلف الأقسام داخل المستشفى لتقديم أفضل رعاية ممكنة.

وفي السياق نفسه، أوضحت الدكتورة رشا الحداد، مدير الوحدة، أن الوحدة لا تقتصر على تقديم الخدمات العلاجية فحسب، بل تمتد رسالتها إلى التثقيف والتوعية المجتمعية، من خلال المشاركة في القوافل الطبية والندوات التي تهدف إلى توعية السيدات بحقوقهن وطرق الوصول إلى الخدمات الوطنية المتاحة، إلى جانب تدريب الأطباء ومقدمي الخدمات الطبية على كيفية التعرف على حالات العنف والتعامل معها بالشكل الأمثل.

ويمكن التواصل مع الوحدة عبر صفحة فيسبوك وحدة المرأة الآمنة بسوهاج أو البريد الإلكتروني safewoman@med.sohag.edu.eg، أو بالحضور إلى مقرها بمستشفى سوهاج الجامعي بمدينة سوهاج الجديدة – مبنى الطوارئ والعيادات – الدور الثاني.

