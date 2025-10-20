محافظ سوهاج يفتتح معرض المنتجات الحرفية للأشخاص ذوي الإعاقة (صور)

دشن اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم الإثنين، فعاليات مشروع "استثمر في نفسك" ضمن برنامج تنمية العمل الحر وريادة الأعمال، والذي يأتي في إطار تنفيذ مشروعات المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، تحت مظلة مبادرة المجلس "أسرتي قوتي"، التي تقام برعاية انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وعدد من الجهات التنفيذية بالمحافظة، وذلك خلال الفترة من 20 وحتى 23 أكتوبر الجاري.

المحافظ يسلم 16 عقد عمل و30 كرسيا متحركا للأشخاص ذوي الإعاقة

وجاء ذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية، وممثلي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ومديرية العمل، ومديرية التربية والتعليم، ومديرية الصحة، وجهاز تنمية المشروعات بسوهاج، ومحمد أبو العجب مسئول شئون الأشخاص ذوي الإعاقة بالمحافظة.

وأكد محافظ سوهاج، خلال كلمته، أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بملف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدمجهم وتمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا، مشيدًا برعاية انتصار السيسي للمبادرة التي تهدف إلى تعزيز الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم ومساندة أسرهم، وتنمية قدراتهم على إقامة مشروعات صغيرة خاصة تسهم في تحسين مستوى معيشتهم.

محافظ سوهاج يدشن مشروع "استثمر في نفسك" ضمن مبادرة "أسرتي قوتي" بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة

كما أكد المحافظ على توفير كافة سبل الدعم اللوجستي للمشروع، من خلال إتاحة القاعة التدريبية المجهزة لتناسب ذوي الإعاقة الحركية، وتوفير مترجم إشارة لذوي الإعاقات السمعية، والتعاون مع جميع الجهات المختصة لضمان تحقيق أهداف المبادرة نحو مجتمع دامج يضمن للجميع فرصًا متكافئة للتنمية والمشاركة.

وأشار " سراج " إلى انطلاق فعاليات مبادرة المحافظة "نحو مجتمع دامج" بمحور التمكين الاقتصادي والرعاية الصحية، وذلك بالتوازي مع تدشين مشروع " استثمر في نفسك "، بمشاركة عدد من الجهات التنفيذية منها: إدارة شئون الأشخاص ذوي الإعاقة بالمحافظة، ومديرية العمل، ومديرية التربية والتعليم، ومديرية الصحة، بهدف رفع الوعي المجتمعي ودعم الجهود الرامية إلى دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مناحي الحياة، وتقديم الرعاية الصحية والتأهيلية اللازمة لهم.

وعلى هامش الاحتفالية افتتح المحافظ معرض المنتجات الحرفية للأشخاص ذوي الإعاقة، وقام بتسليم عدد 16 عقد عمل لذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تسليمه 30 كرسي متحرك.



ووجه المحافظ بإقامة معارض للأشخاص ذوي الإعاقة بالكورنيش الشرقي، أو بالمرسي السياحي الغربي، وإقامة معارض لهم خلال المناسبات والأعياد القومية لمدة لا تقل عن 5 أيام بالمجان.

الجدير بالذكر أن فعاليات مشروع " استثمر في نفسك "، تُقام بقاعة تدريب الموارد البشرية بديوان عام محافظة سوهاج خلال الفترة من 20 إلى 23 أكتوبر الجاري، وتستهدف تدريب 35 من الأشخاص ذوي الإعاقة على مهارات العمل الحر وريادة الأعمال، من خلال مجموعة من الورش التدريبية التي تشمل: التعرف على الشخصية الريادية، مفهوم وأبعاد العمل الحر، تحديد فكرة المشروع، مهارات التسويق، إعداد قائمة بالأفكار الريادية، واختيار الفكرة الأنسب لبدء مشروع خاص.

ويتولى تنفيذ التدريب مدربين معتمدين لريادة الأعمال مسئولي الخدمات غير المالية بفرع جهاز تنمية المشروعات بسوهاج.

