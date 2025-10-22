قام اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، بجولة تفقدية بالكورنيش الغربي لمدينة سوهاج، شملت تفقد الممشى والمرسى السياحيين في إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة مشروعات التطوير وتحسين المظهر الجمالي والحضاري لمحافظة سوهاج.

محافظ سوهاج يتفقد الممشى والمرسى السياحيين بالكورنيش الغربي

ووجّه المحافظ خلال الجولة بوضع سلات قمامة على أعمدة الإنارة بما يتماشى مع الهوية البصرية للمحافظة، وبما يليق بالمظهر العام، كما كلف بإقامة مجسم لوجه مينا وميريت في بداية ونهاية الممشى، وتنفيذ مقاعد رخامية وترميم الأرصفة لراحة المواطنين ورواد المنطقة.

ثم تفقد المحافظ المرسى السياحي، حيث وجّه بسرعة تنفيذ أعمال بلاط الإنترلوك بالمنطقة المحيطة بالمرسى، وإنشاء مقاعد جرانيت بطول 150 مترًا لخدمة الزائرين، مشددًا على ضرورة الاهتمام بالمظهر العام للمرسى ليكون واجهة سياحية مشرفة تعكس جمال سوهاج وتاريخها العريق.

وأكد “سراج” خلال الجولة على ضرورة تعميم الزي الموحد للعاملين بمنظومة النظافة بجميع المراكز والمدن، بما يعزز الانضباط والمظهر الحضاري للعاملين في الشارع.

واختتم المحافظ جولته بالتأكيد على أن أعمال التطوير تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو الارتقاء بالمظهر الجمالي وتحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن المرسى السياحي والممشى الغربي سيكونان نموذجين حضاريين جاذبين لأبناء المحافظة وزائريها.

