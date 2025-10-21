الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
تنمية الإبداع أبرز توجيهات وزير التعليم خلال جولته بمدارس سوهاج (صور)

وزير التعليم خلال
وزير التعليم خلال جولته بمدارس سوهاج

تفقد الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية التعليم الفني اليوم الثلاثاء، عددا من مدارس إدارتي جرجا والبلينا التعليمية بمحافظة سوهاج، وذلك في إطار جولته الميدانية بمحافظة سوهاج لمتابعة انتظام الدراسة مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

ورافق الوزير خلال الجولة الدكتور أحمد المحمدي، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة. 

وزير التربية التعليم يتفقد مدارس جرجا 

وبدأ الوزير جولته بتفقد مدرسة جرجا الثانوية بنات، حيث تابع سير العملية التعليمية داخل الفصول، واستمع لآراء الطالبات حول المناهج الجديدة، واطمأن على مستوى الانضباط داخل المدرسة وتفعيل الأنشطة التربوية.

ثم توجه إلى مدرسة أولاد غازي الإعدادية، حيث تفقد الفصول والمعامل وغرف الأنشطة، ووجه بضرورة الاهتمام بتطبيق استراتيجيات التعلم النشط وتنمية مهارات التفكير والإبداع لدى الطلاب.

