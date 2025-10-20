الإثنين 20 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ سوهاج يتفقد المواقف للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة

محافظ سوهاج يتفقد
محافظ سوهاج يتفقد موقف سوهاج الجديدة وموقف جامعة سوهاج

 قام اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم الإثنين، بجولة ميدانية مفاجئة تفقد خلالها موقفي "سوهاج الجديدة وجامعة سوهاج الجديدة"، لمتابعة انتظام حركة النقل، والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة، وتوفير وسائل المواصلات الكافية لخدمة المواطنين والطلاب، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية وزيادة أسعار البنزين والسولار اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 17 أكتوبر الجاري.

 

محافظ سوهاج يتفقد موقف سوهاج الجديدة وموقف جامعة سوهاج الجديدة

وخلال جولته، استمع المحافظ إلى عدد من المواطنين والطلاب للتعرف على آرائهم وملاحظاتهم حول الخدمات المقدمة بالموقفين، ووجه برفع مستوى النظافة داخل المواقف وتسهيل حركة دخول وخروج السيارات، مع ضرورة الالتزام الكامل بخطوط السير المقررة.

 

كما شدد "سراج" على تكثيف حملات المتابعة اليومية لضبط أي مخالفات، والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الرسمية وعدم استغلال المواطنين، موجهًا بتوفير لافتات واضحة داخل المواقف توضح خطوط السير والتعريفة لكل خط، فضلا عن وضع ملصقات التعريفة الجديدة بشكل واضح على السيارات.

وكلف المحافظ إدارة المرور بمنع انتظار السيارات غير المصرح لها بالانتظار في المواقف، وتحرير مخالفات لغير الملتزمين، مع إعادة دراسة زيادة عدد سيارات الأجرة بالمواقف بما يلبي الاحتياجات الفعلية للمواطنين.

وأكد محافظ سوهاج أن جولاته الميدانية تأتي في إطار المتابعة المستمرة لمختلف القطاعات الخدمية، والعمل على تلبية احتياجات المواطنين وتيسير الخدمات لهم في إطار توجيهات القيادة السياسية بتقديم خدمات لائقة للمواطنين في بيئة منظمة وآمنة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التسعير التلقائى للمنتجات البترولية التزام السائقين بالتعريفة المقررة اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج جامعة سوهاج الجديدة جامعة سوهاج جولة ميدانية مفاجئة قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية

مواد متعلقة

كلب مسعور يعقر 4 أطفال في قرية أولاد يحيى بسوهاج

افتتاح 6 مساجد في محافظة سوهاج بعد تجديدها

بعد زيادة أسعار الوقود، محافظ سوهاج يوجه برفع درجة الاستعداد بإدارة الأزمات

التعريفة الجديدة للمواصلات في سوهاج

سـوهاج تحتفي باليوم العالمي لغسل الأيدي عبر 165 ندوة توعوية بمدارسها

187 مرشحا تقدموا بأوراقهم لانتخابات مجلس النواب بسوهاج

اعتماد النتيجة النهائية للكشف الطبي على المرشحين لمجلس النواب بسوهاج

محافظ سوهاج يعقد اجتماعًا لبحث آليات توفير الزي المدرسي بأسعار مخفضة وجودة عالية

الأكثر قراءة

قرار جديد لرئيس الوزراء بشأن التصالح في مخالفات البناء

إيقاف مجلس إدارة النادي الإسماعيلي وإحالتهم للنيابة العامة وتشكيل لجنة مؤقتة

خلافات على صداقة تلميذة السبب، تفاصيل صادمة في دهس طالب ووالده بالشيخ زايد

الأوقاف: التعدي على ممتلكات الآخرين أو تخريب المنشآت العام سلوك مرفوض شرعًا وعرفًا

أرقام كأس العالم للشباب 2025 والمتوجون بالجوائز الفردية (إنفوجراف)

زغلول صيام يكتب: بعد فوز المغرب بمونديال الشباب.. لا يمكن اختصار الموضوع عند أسامة نبيه!

تعليم الجيزة تعلن الجدول الاسترشادي لاختبارات شهر أكتوبر 2025

البيضاء تتحدى ارتفاع الوقود، سعر الفراخ اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025

خدمات

المزيد

سعر السمك اليوم، البلطي يرتفع 5 جنيهات في سوق العبور

إجراءات فحص طلبات الترشح والطعون على المرشحين لانتخابات النواب بالقانون

انخفاض ملحوظ في أسعار الزيت اليوم بالأسواق

4 التزامات على طالب الترخيص بإنشاء دار للحضانة وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

أرقام كأس العالم للشباب 2025 والمتوجون بالجوائز الفردية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم التسبيح في المنام وعلاقته بالانتصار على الأعداء

الأوقاف: التعدي على ممتلكات الآخرين أو تخريب المنشآت العام سلوك مرفوض شرعًا وعرفًا

ما حكم الحلف على المصحف وكفارته؟ الإفتاء توضح آراء المذاهب الفقهية

المزيد
الجريدة الرسمية