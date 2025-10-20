محافظ سوهاج يتفقد المواقف للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة

قام اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم الإثنين، بجولة ميدانية مفاجئة تفقد خلالها موقفي "سوهاج الجديدة وجامعة سوهاج الجديدة"، لمتابعة انتظام حركة النقل، والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة، وتوفير وسائل المواصلات الكافية لخدمة المواطنين والطلاب، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية وزيادة أسعار البنزين والسولار اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 17 أكتوبر الجاري.

محافظ سوهاج يتفقد موقف سوهاج الجديدة وموقف جامعة سوهاج الجديدة

وخلال جولته، استمع المحافظ إلى عدد من المواطنين والطلاب للتعرف على آرائهم وملاحظاتهم حول الخدمات المقدمة بالموقفين، ووجه برفع مستوى النظافة داخل المواقف وتسهيل حركة دخول وخروج السيارات، مع ضرورة الالتزام الكامل بخطوط السير المقررة.

كما شدد "سراج" على تكثيف حملات المتابعة اليومية لضبط أي مخالفات، والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الرسمية وعدم استغلال المواطنين، موجهًا بتوفير لافتات واضحة داخل المواقف توضح خطوط السير والتعريفة لكل خط، فضلا عن وضع ملصقات التعريفة الجديدة بشكل واضح على السيارات.

وكلف المحافظ إدارة المرور بمنع انتظار السيارات غير المصرح لها بالانتظار في المواقف، وتحرير مخالفات لغير الملتزمين، مع إعادة دراسة زيادة عدد سيارات الأجرة بالمواقف بما يلبي الاحتياجات الفعلية للمواطنين.

وأكد محافظ سوهاج أن جولاته الميدانية تأتي في إطار المتابعة المستمرة لمختلف القطاعات الخدمية، والعمل على تلبية احتياجات المواطنين وتيسير الخدمات لهم في إطار توجيهات القيادة السياسية بتقديم خدمات لائقة للمواطنين في بيئة منظمة وآمنة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.