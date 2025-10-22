الأربعاء 22 أكتوبر 2025
رئيس مياه سوهاج يتفقد أعمال الإحلال والتجديد بمحطة معالجة صرف الكولا ومخزن الكلور

جانب من الاعمال
تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج  أعمال استكمال تأهيل مرحلتى المعالجة الثنائية بمحطة معالجة صرف صحى الكولا التى تبلغ طاقتها التصميمية 55 الف متر مكعب لكل يوم بتكلفة تبلغ 200 مليون جنيه حيث تشمل الإعمال إنشاء 24 حوض لتجفيف الحمأة وإحلال وتجديد منظومة فصل الزيوت والشحوم وإحلال وتجديد منظومة المصافى الميكانيكية وطلمبات الحمأة والحمأة المعادة وبوابات أحواض التهوية وأحواض المزج.

كما تفقد رئيس مياه سوهاج المحطة للتأكد من مطابقة مياه الصرف الصحى للمواصفات القياسية  بالإضافة إلى مقر مخزن الكلور الجاري الانتهاء منه لحفظ المخزون الاستراتيجة من أسطوانات الكلور ذات الأحجام المختلفة بمقر مؤمن وفقا للمعايير القياسية بالإضافة إلى إجراء تجربة عملية للعاملين بالمحطة للتعامل الآمن بالأماكن المغلقة للتأكد من جاهزية العاملين وحصولهم على التدريب اللازم للتعامل مع المخاطر والحفاظ على حياتهم.

إحلال وتجديد منظومة فصل الزيوت والشحوم واحلال وتجديد منظومة المصافي الميكانيكية

وأكد رئيس مياه سوهاج ضرورة الالتزام بمواعيد نهو المشروعات الجاري تنفيذها مع الالتزام بجودة الأعمال المنفذة بالإضافة إلى تأمين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية وترشيد الطاقة بجميع مواقع المحطة والالتزام بتطبيق الأنظمة القياسية فى التشغيل والصيانة لضمان التشغيل على مدار 24 ساعة وتشغيل منظومات المراقبة بجميع مواقع المحطات وضمان تشغيل كافة المعدات بالمحطة.

