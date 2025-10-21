مجمع إعلام سوهاج ينظم لقاءً حول الحفاظ على مرافق السكة الحديد

نظم مجمع إعلام سوهاج لقاءً إعلاميًا بعنوان “الحفاظ على المرافق العامة”، ضمن حملة قطاع الإعلام الداخلى لدعم السلوكيات الإيجابية تجاه السكة الحديد، وفي ضوء توجيهات الدكتور أحمد يحيي رئيس قطاع الإعلام الداخلى، والدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.

لقاء إعلامي بعنوان الحفاظ على المرافق العامة

افتتحت اللقاء إيمان على أمام مدير المجمع، حيث أكدت على أن الدولة تنفق مبالغ طائلة لتحسين الخدمات والمرافق للمواطنين من أجل تحسين جودة الحياة للمواطنين، وأن التعامل بهذه الممتلكات بشكل سلبى يهدر تلك المبالغ ويعيق عجلة التنمية، مشددة على أهمية مرفق السكة الحديد كشريان حيوي لنقل المواطنين والبضائع.

بينما أوضح محمد صلاح مسؤول الاتصال بهيئة السكة الحديد، دور الحفاظ على القطارات في دعم الاقتصاد وتخفيف الازدحام واستعرض الملامح العامة لسياسة الدولة في تطوير السكة الحديد، من تحديث البنية التحتية وإدخال التكنولوجيا الحديثة الحفاظ على المرافق العامة بالدولة.

وأضاف الشيخ حنفى محمود دياب مدير عام بالأوقاف، أن التعدي على المرافق العامة يُعد خيانة للأمانة، وأكد على ضرورة اتباع السلوكيات الإيجابية والآمنة للحفاظ على سلامة الركاب والممتلكات مما يساهم في دعم الاقتصاد القومي.

