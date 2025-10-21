الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مجمع إعلام سوهاج ينظم لقاءً حول الحفاظ على مرافق السكة الحديد

لقاء إعلامي بعنوان
لقاء إعلامي بعنوان الحفاظ على المرافق العامة

 نظم مجمع إعلام سوهاج لقاءً إعلاميًا بعنوان “الحفاظ على المرافق العامة”، ضمن حملة قطاع الإعلام الداخلى لدعم السلوكيات الإيجابية تجاه السكة الحديد، وفي ضوء توجيهات الدكتور أحمد يحيي رئيس قطاع الإعلام الداخلى، والدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.

 

لقاء إعلامي بعنوان الحفاظ على المرافق العامة

 افتتحت اللقاء إيمان على أمام مدير المجمع، حيث أكدت على أن الدولة تنفق مبالغ طائلة لتحسين الخدمات والمرافق للمواطنين من أجل تحسين جودة الحياة للمواطنين، وأن التعامل بهذه الممتلكات بشكل سلبى يهدر تلك المبالغ ويعيق عجلة التنمية، مشددة على أهمية مرفق السكة الحديد كشريان حيوي لنقل المواطنين والبضائع.

 بينما أوضح محمد صلاح مسؤول الاتصال بهيئة السكة الحديد، دور الحفاظ على القطارات  في دعم الاقتصاد وتخفيف الازدحام واستعرض الملامح العامة لسياسة الدولة في تطوير السكة الحديد، من تحديث البنية التحتية وإدخال التكنولوجيا الحديثة الحفاظ على المرافق العامة بالدولة.

وأضاف الشيخ حنفى محمود دياب مدير عام بالأوقاف، أن التعدي على المرافق العامة يُعد خيانة للأمانة، وأكد على ضرورة اتباع السلوكيات الإيجابية والآمنة للحفاظ على سلامة الركاب والممتلكات مما يساهم في دعم الاقتصاد القومي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهيئة العامة للاستعلامات الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات السلوكيات الايجابية هيئة العامة للاستعلامات رئيس الهيئة العامة للاستعلامات دعم الإقتصاد القومي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات

مواد متعلقة

إنشاء وحدة "المرأة الآمنة" بمستشفى سوهاج الجامعي لدعم ضحايا العنف

تنمية الإبداع أبرز توجيهات وزير التعليم خلال جولته بمدارس سوهاج (صور)

محافظ سوهاج يفتتح معرض المنتجات الحرفية للأشخاص ذوي الإعاقة (صور)

محافظ سوهاج يتفقد المواقف للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة

جامعة سوهاج تقفز 10 مراكز في تصنيف QS العربي للجامعات لعام 2026

كلب مسعور يعقر 4 أطفال في قرية أولاد يحيى بسوهاج

افتتاح 6 مساجد في محافظة سوهاج بعد تجديدها

بعد زيادة أسعار الوقود، محافظ سوهاج يوجه برفع درجة الاستعداد بإدارة الأزمات

الأكثر قراءة

رصد أعمال حفر غريبة في محيط سد النهضة، وباحث يكشف: إثيوبيا اخترقت عمق السودان

أُغمي عليه أثناء شرح أحد الدروس، وفاة معلم بإحدى مدارس شرق القاهرة

نقابة العلاج الطبيعي تحيل أخصائية للتحقيق بعد استخدام حقن الفيلر والبوتوكس والميزوثيرابي

أول تعليق من روسيا على تهديد طائرة بوتين في بولندا

إصابة فتاة بإعياء شديد بعد تناولها قطعة حشيش ظنتها "شيكولاتة" بالمطرية

تصاعد الأدخنة أسفل دائرى المنيب إثر نشوب حريق (فيديو وصور)

مدروسة بعناية !

ارتفاع سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

انهيار في سعر الجنيه الذهب بمنتصف تعاملات الثلاثاء، ماذا يحدث بالصاغة؟

أسعار الذهب تواصل تراجعها بمنتصف تعاملات الثلاثاء

استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أرقام كأس العالم للشباب 2025 والمتوجون بالجوائز الفردية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شراء حلق الذهب في المنام وعلاقته بزيادة قريبا في الأموال

هل شدّ الرحال لزيارة مساجد آل البيت مخالف للسنة؟ أستاذ فقه يحسم الجدل

"أزهر بودكاست" يوثق الدور الوطني للأزهر الشريف في الدفاع عن الوطن وحماية هويته (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية