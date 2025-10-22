محافظ سوهاج: إنشاء نقاط تفتيش في منتصف وأواخر خطوط السير لضمان الالتزام بالتعريفة الجديدة

قام اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، بتفقد عدد من المواقف العامة بنطاق المحافظة، شملت مواقف "نجع مصلح، والمفيض، ونجع حمادي، وقنا"، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة انتظام العمل بالمواقف العامة والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، وخطوط السير.

شدد المحافظ خلال الجولة على ضرورة المتابعة اليومية لحركة سيارات الأجرة والتزام السائقين بالتعريفة المقررة، موجهًا بإنشاء نقاط تفتيش في منتصف وأواخر خطوط السير؛ لضمان الانضباط ومنع أي تجاوزات في الأسعار، مع تعيين مسئول بكل موقف لتلقي شكاوى المواطنين ومتابعة الأداء اليومي.

وأكد "سراج" أن جولاته الميدانية مستمرة بجميع المراكز لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة وضمان توافر وسائل النقل للمواطنين دون أي استغلال، مشددًا على أهمية التنسيق بين إدارة المواقف وإدارة المرور والوحدات المحلية لضبط أي مخالفات على الفور واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

ودعا المحافظ المواطنين إلى الإبلاغ الفوري من خلال بالأرقام الموضحة أسفل التعريفة الملصقة على السيارات في حالة وجود أي شكاوى أو معوقات، مشيرا إلى أن غرفة العمليات بالمحافظة تتابع على مدار الساعة شكاوى المواطنين المتعلقة بالمواقف وخطوط السير.

